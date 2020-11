Land-Fraktion in Stadtrat: Rötha soll DokMitt-Verein beitreten

Rötha/Espenhain

Bei der Suche nach einem Standort für ein Dokumentationszentrum Industriekultur Mitteldeutschland ( DokMitt) hat derzeit Espenhain die Nase vorn. Das Zentrum könnte hier Platz in einer Werkstatt des Unternehmens Technische Dienste Espenhain (TdE) finden und wäre damit genau an einem Zentrum jener Industrie verortet, deren Historie bewahrt werden soll. Ein derzeit diskutierter Alternativstandort ist die ehemalige Brikettfabrik in Neukirchen bei Borna.

Die Fraktion „Röthaer Land“ des Röthaer Stadtrat regt jetzt an, dass sich die Stadt in der Debatte stärker positioniert und sich für den Standort in Espenhain stark macht. Sie will auf der nächsten Sitzung des Stadtrates beantragen, dass die Stadt Rötha dem Förderverein DokMitt beitritt.

Unterstützung aus Strukturwandel-Mitteln möglich

Fraktionsvorsitzender Pascal Németh erinnert an das Ergebnis einer Analyse im Zusammenhang mit der Standortsuche, wonach der Industrie- und Gewerbepark Espenhain auf dem Areal des ehemaligen Braunkohlewerkes der Ort „mit der höchsten Dichte an historischer Dimension und Aussage“ wäre und die höchste Relevanz zu allen DokMitt-Themen hätte. Dazu gehöre auch, dass Espenhain ein zentraler Ort der ökologischen Opposition im Südraum Leipzig gewesen sei.

Bei dem geplanten Zentrum geht es um ein Dokumentations-, Forschungs- und Besucherzentrum. Nach Einschätzung der Fraktion „Röthaer Land“ stehen die Zeichen dafür auch finanziell gut angesichts der aus dem Gesetzt zum Strukturwandel bis 2038 möglichen Unterstützung.

Bei Espenhainern und hier ansässigen Akteuren stoße ein hiesiger Standort auf Unterstützung. Mit einer Mitgliedschaft im Verein sollte nun auch die Stadt Rötha die Bemühungen, das Zentrum in Espenhain anzusiedeln, unterstützen. Espenhain gehört seit 2015 zur Stadt Rötha.

Bürgermeister für Zentrum in Espenhain

Der Antrag der Fraktion versucht, möglichen Debatten um finanzielle Belastungen für die Stadt vorzugreifen. Die würden sich auf 620 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr beschränken. Vor rund zweieinhalb Jahren wollte die Stadt Rötha auf Grund von Einsparungsbemühungen mehreren Vereinen den Rücken kehren, darunter zweien, die sich konkret um Bergbaugeschichte kümmern. Das wurde damals vom Stadtrat abgelehnt.

Mit ihrem jetzigen Antrag trifft „Röthaer Land“ bei Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) auf Zustimmung. Ebenso befürwortet der den Aufbau des Zentrums in Espenhain. „Etwas Besseres kann uns gar nicht passieren, als das wir so etwas im Industriegebiet ansiedeln“, sagte Eichhorn der LVZ. Mit einer Mitgliedschaft würde die Stadt in dieser Hinsicht ein Zeichen setzen.

Wie das die anderen Fraktionen des Röthaer Stadtrates sehen, wird sich zeigen. Der kommt am 12. November zu seiner nächsten Sitzung zusammen.

Von André Neumann