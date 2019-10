Landeserntedankfest: Staffelstab geht von Borna ins Vogtland

Borna

Nach dem Landeserntedankfest ist vor dem Landeserntedankfest: Kaum sind in Borna alle Stände und Fahrgeschäfte abgebaut, fangen in Oelsnitz im Vogtland die Vorbereitungen Festgalaan. Am Sonntagnachmittag ist der Staffelstab von Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke an ihren Oelsnitzer Amtskollegen Mario Horn weitergegeben worden. „Und Borna hat die Messlatte so richtig hoch gelegt“, betonte Horn während der von Silvio Zschage moderierten Festgala.

Weder Sitz- noch Stehplätze waren im Festzelt am späten Sonntagnachmittag noch zu bekommen. Was sicher daran lag, dass sich hoher Besuch angemeldet hatteund die Gala zudem der letzte Höhepunkt des Wochenendes war.Zu der riesigen Gästeschar gehörte unter anderem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU).

Er war mit leeren Händen gekommen, fuhr aber mit einem vollgepackten Auto wieder ’gen Dresden. Genauer: Er hatte die frisch prämierte schönste Erntekrone abgeholt.Das von Hannelore Krausch und Brigitte Pönicke gebaute Exemplar ist künftig im Landtag zu bewundern.

Ministerpräsident Kretschmer lobt „grandioses Fest“

Mehr als 100 Stunden haben die beiden Frauen vom Ortsverein Beerendorf des Sächsischen Landfrauenverbandes in ihr Werk investiert, wie Krausch erklärte. Und die Mühe hat sich ausgezahlt, in der Kategorie „Traditionelle Erntekrone“ gewann das Beerendorfer Modell den ersten Preis.

Stundenlange Arbeit, unzählige Absprachen, detaillierte Planungen blieben auch für die Organisatoren des Festwochenendes nicht aus. „Ein ganz großes Lob an Borna, an Frau Luedtke und an alle Helfer: Es hat alles hervorragend geklappt“, betonte Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt ( CDU). Die 22. Auflage des Landeserntedankfestes sei eine durch und durch gelungene Veranstaltung geworden.

„Die Bornaer stehen zu ihrer Stadt, sie sind alle gekommen – trotz des Regens“, machte Luedtke deutlich. Kretschmer brachte seinen Dank für das „grandiose Fest“ im Goldenen Buch der Stadt zum Ausdruck. Bornas Rathauschefin nutzte seinen Besuch gleich, ihm einen Stift in die Hand zu drücken, „denn Sie fehlen in unserem Buch noch“, sagte sie in Richtung des Ministerpräsidenten.

Michael Kretschmer trägt sich im Beisein von Simone Luedtke (2.v.r.) und den Hoheiten ins Goldene Buch der Stadt ein. Quelle: Julia Tonne

Oelsnitz will das Festzelt heizen und Eierlikör ausschenken

Mario Horn, der Oberbürgermeister der nächsten Ausrichterstadt Oelsnitz im Vogtland, hatte das ganze Wochenende Gelegenheit, sich den einen oder anderen Höhepunkt abzugucken. „Es wird aber schwer, das zu toppen“, sagte er. Lediglich eine Idee sei ihm während der vergangenen Tage gekommen: „Das Festzelt müssen wir heizen.“

Vor allem aber müsse ein riesiger Vorrat an Eierlikör angelegt werden. „Der Stammtrunk des Landeserntedankfestes ist nicht der Gerstensaft, sondern der Eierlikör. Das habe ich hier gelernt.“

Die Handballer aus Oelsnitz und Borna hatten diesem Getränk während der drei Festtage den Vorzug gegeben und damit auch unzählige Besucher begeistert. Möglich, dass die Handballer künftig noch für eine andere Tradition verantwortlich zeichnen: Ein Huhn als Staffelstab. Denn während des Festumzugs waren dieHandballer samt überdimensionalem Federvieh auf die Strecke gegangen – ein Relikt des vorherigen Landeserntedankfestes in Coswig. Klar, dass das Huhn auch in Oelsnitz nicht fehlen wird.

Das Huhn der Handballer geht auf Tuchfühlung mit Sirko Konrath von Regio TV Borna. Quelle: Julia Tonne

Bornaer sind alle nach Oelsnitz einzuladen

Horn nutzte die Festgala zugleich, um alle Bornaer nach Oelsnitz einzuladen. Damit sich niemand verfahre, seien die Koordinaten des Ortes auf das Gastgeschenk gestickt worden – auf ein Kissen. Vom 2. bis 4. Oktober 2020 feiert Oelsnitz das 23. Landeserntedankfest.

Blieb nur noch von Moderator Silvio Zschage die Frage zu klären, was denn nun aus Bornas Zwiebelkönigin werde. „Solange die mich hier wollen, mache ich das weiter“, sicherte Franziska Krätzschmar zu. Und Luedtke stellte klar: „ Franziska geben wir nicht mehr her.“ Für sie gebe es in Zukunft sicherlich einige Möglichkeiten, Borna zu repräsentieren.

Von Julia Tonne