Landfrauen im Leipziger Land pflegen alte Techniken

Borna

Beim Sächsischen Landeserntedankfest Anfang Oktober in Borna waren sie nicht zu übersehen: die Sächsischen Landfrauen mit ihren zahlreichen Erntekronen- und kränzen. Sie verstehen sich als Vertreterinnen der Frauen auf dem flachen Lande – auch im Leipziger Land.

Zehn Landfrauen im Leipziger Land

Eine davon ist Urte Grauwinkel, diplomierte Agrarwissenschaftlerin an der Martin-Luther-Universität in Halle. Sie ist der Kopf der etwa zehn Landfrauen im Leipziger Land, die damit zu den eher kleinen Kreisvereinen in Sachsen gehören. Im gesamten Freistaat sind etwa 1000 von ihnen organisiert.

Dennoch geht es Urte Grauwinkel, die im Süden von Leipzig zu Hause ist, im Leipziger Land um die Frauen, die neben der Doppelbelastung von Beruf und Haushalt eben auch damit zu kämpfen haben, dass sie mehr oder weniger weit ab von Schuss leben. Landfrauen – das sind auch im Leipziger Land eher Frauen ab 40 Jahren und älter.

Urte Grauwinkel ist Mitglied der Landfrauen im Leipziger Land. Quelle: privat

Strickcafé und Kräuterführungen

Bei den Angeboten für Frauen jenseits der Städte handelt es sich oft um einzelne Offerten. Etwa um ein Strickcafé, wie es in Gaschwitz stattfindet. Grauwinkel selbst lädt zu Kräuterführungen ein. Die Wissenschaftlerin war in früheren Jahren mit Projekten an Schulen im Landkreis unterwegs, in denen es um den sogenannten Ernährungsführerschein ging.

Für die Landfrauen ist auch die Pflege alter Techniken von Bedeutung. Etwa die Gewinnung von Wolle bis zur fertigen Socke. Bei der Wollverarbeitung gehe es auch „um die Wertigkeit der Wolle“, sagt Grauwinkel. Eine Beschäftigung, der sich mehrere Landfrauen im Leipziger Land widmen. Und nicht zu vergessen, die Herstellung von Erntekänzen- und kronen, die ihren alljährlichen Höhepunkt beim Landeserntedankfest findet.

Am Anfang 50 Frauen

Die Sächsischen Landfrauen gibt es seit 1992, als sich 50 engagierte Frauen in Zug bei Freiberg zusammenfanden. Ging es in den Anfangsjahren vor allem um die Neuorientierung im sozialen und beruflichen Umfeld, verstehen sich die organisierten Landfrauen längst als wichtige Stimme, wenn zu sagen ist, was in den Dörfern anders und besser laufen muss.

Von Nikos Natsidis