Borna

Abhängigkeit von der legalen Droge Alkohol führt die meisten Menschen in die Suchtberatungsstelle Borna, gefolgt von Crystal und Cannabis, sagt Teamleiterin Esther Borschan im Interview. Die 43-jährige Psychologin erklärt zudem, welche Faszination und Gefahren von Crystal ausgehen.

Jahrzehntelang wurde darauf hingewiesen, dass Zigaretten eine wesentliche Einstiegsdroge sind. Glücklicherweise hat der Konsum laut Statistik stark abgenommen. Ist mit der wohl baldigen Legalisierung von Cannabis das nächste Problem in Sicht?

Tabak zu rauchen ist nicht mehr „in“, das ist sehr schön. Gegenwärtig reagieren die Tabakkonzerne jedoch schon mit neueren, „hipperen“ Produkten wie den Nicotine-Pouches, bei denen Nikotin über die Mundschleimhaut aufgenommen wird. Inwieweit der Trend bei den jungen Verbrauchern ankommen wird, bleibt abzuwarten. Zudem tritt verstärkt der Cannabis-Konsum an die Stelle des Tabaks, dessen Auswirkungen oft unterschätzt werden. Diese Droge ist auch im Landkreis Leipzig seit einiger Zeit auf dem Vormarsch.

Die Psychologin Esther Borschan leitet die Suchtberatungsstelle in Borna und sagt: „Ich persönlich bin gegen eine Legalisierung von Cannabis.“ Quelle: Claudia Carell

Dennoch soll die Legalisierung kommen. Wie stehen Sie dazu?

Ich persönlich bin gegen eine Legalisierung von Cannabis. Ich finde es aber wichtig zu betonen, dass es um die Legalisierung ab 18 Jahre geht, das wird bei den Diskussionen oft vergessen. Jugendliche sagen mir häufig: „Das gibt es ja bald legal.“ Doch das stimmt für diese Altersgruppe nicht. Und es ist gut, darüber in der angeschobenen Debatte zu reflektieren, weil Cannabis bei häufigem Konsum gerade für junge Menschen gefährlich ist.

Inwiefern?

Das Gehirn ist zumeist erst mit Mitte zwanzig voll ausgereift. Wenn mit 14 oder 15 schon regelmäßig Cannabis konsumiert wird, greift dies in den Reifungsprozess ein und kann zu erheblichen Schäden wie Motivations- und Planungsschwierigkeiten, aber auch zu psychischen Störungen wie Schizophrenie führen. Man muss jedoch auch klar sagen: Cannabis ist in unserer Suchtberatungsstelle nicht das größte Problem.

Sondern?

Von den im letzten Jahr geführten Beratungen beschäftigten sich 57 Prozent mit Alkoholproblemen, 30 Prozent mit Crystal-Konsum und danach spielt Cannabis mit acht Prozent erst eine Rolle.

Wie hat sich der Konsum der illegalen chemischen Droge Crystal in der Region entwickelt?

Seit etwa drei Jahren gibt es in Sachsen eine Stagnation bei den Beratungszahlen auf hohem Level. Davon sind nicht nur Jugendliche betroffen, auch Mitt- und Enddreißiger kommen zu uns in die Beratungsstelle.

Mehr als die Hälfte der Beratungen in Borna im vergangenen Jahr beschäftigten sich mit Alkoholabhängigkeit. Quelle: LVZ

Was reizt die Menschen an dieser Droge?

Es liegt wohl an dem Wirkungsmechanismus. Mit Crystal fühlen sich viele selbstbewusster, schöner, sie erleben Sexualität intensiver, sie haben mehr Motivation und Schaffenskraft, außerdem kann Crystal gewichtsreduzierend wirken. Und genau das wollen sie immer wieder. Die wirkliche Welt erscheint ihnen dagegen grau.

Was sind die negativen Folgen?

Für die Nervenzellen ist Crystal hochgiftig. Der Langzeitkonsum kann zu Nervenschäden, Zahnausfall, Herzproblemen, Hautentzündungen und Psychosen führen. Es gibt das Risiko von Nierenversagen, Herzinfarkt und Schlaganfall. Daneben darf man die vielfach vorhandenen sozialen Folgen nicht vergessen: Arbeitsplatzverlust wegen Fehltagen, Trennungen wegen Aggressionen, Führerscheinverlust und der negative Einfluss auf die Erziehungsfähigkeit der Kinder bis hin zur Kindeswohlgefährdung und Inobhutnahme.

Wie leicht oder schwierig ist es, im ländlichen Raum, illegale Drogen zu kaufen?

Das kommt auf die Drogen an. Crystal gibt es in jeder Kleinstadt. Die Konsumenten kennen ihre Kleindealer. Etwas anders ist es bei Heroin, das gibt es eher auf dem Schwarzmarkt in großen Städten wie Leipzig. Wir erleben auch immer mal einen neuen Trend. Aktuell warnt die Polizei vor einer Zunahme der Party-Droge Liquid Ecstasy oder auch GHB genannt.

Doch die legale Droge Alkohol, die es überall zu kaufen gibt, verursacht nach wie vor die größte Abhängigkeit. Wie alt sind die Klientinnen und Klienten, die in Ihrer Beratungsstelle Hilfe suchen?

Die meisten sind zwischen 40 und 70 und haben häufig eine jahrzehntelange Alkohol-Abhängigkeit schon hinter sich.

Zur Person Esther Borschan (43) ist Diplom-Psychologin und Teamleiterin der Suchtberatungs- und Behandlungsstelle in Borna mit vier Mitarbeiterinnen. Eine Besonderheit dieser Institution des Landkreises Leipzig ist die „aufsuchende Suchthilfe“. Das heißt, Suchtkranke kommen nicht nur in die Beratungsstelle, sondern werden in Notfällen auch zu Hause von Fachpersonal besucht.

Wie sieht es bei jüngeren Leuten aus, zum Beispiel was das sogenannte „Rauschtrinken“ oder „Komasaufen“ betrifft, wobei große Mengen Alkohol in kurzer Zeit konsumiert werden?

Dies betrifft nur einen kleinen Teil unserer Klienten. Wir haben eine Kooperation mit der Sana-Klinik. Wenn Jugendliche nach Alkoholmissbrauch stationär behandelt werden, suchen wir den Kontakt für ein erstes Gespräch – wenn die Eltern und der junge Mensch zustimmen.

Kann jeder suchtmittelabhängig werden?

Ja, es kann jeden treffen. Dabei gibt es äußere Faktoren wie den Verlust eines geliebten Menschen oder Arbeitslosigkeit. Aber auch innere Faktoren spielen eine Rolle: negative Gefühle ohne gute Entlastungsmöglichkeiten, soziale Isolation oder ein hoher Leistungsanspruch an sich selbst. Wir beraten Menschen zwischen 12 und 80. Sie kommen selbst zu uns oder über Familienangehörige, Jugendamt oder Justiz. Dabei versuchen wir, in Einzelgesprächen Ziele zu entwickeln und diese zu erreichen.

Zu Ihrem Angebot gehören auch Selbsthilfegruppen.

Ja, diese sind eine wichtige Unterstützung, der Austausch mit anderen Betroffenen ist enorm wichtig. Denn vor einem Rückfall in die Alkoholabhängigkeit ist niemand gefeit. Auch für Angehörige gibt es Gruppen. Für Eltern kann es sehr schwierig sein, wenn ihr Kind suchtkrank ist. Sie fühlen sich häufig schuldig, müssen oft viele Jahre Erfolg und Misserfolg der Drogentherapie aushalten.

Drogenabhängigkeit führt viele Menschen ins soziale Abseits. Quelle: LVZ

Wirkt sich die Corona-Pandemie negativ auf Suchtverhalten aus?

Die soziale Isolation hat besonders bei einigen Jugendlichen zu einem exzessiven Medienkonsum geführt. Das hat Auswirkungen und ich gehe davon aus, dass wir damit noch lange zu tun haben werden. Auch die Rückfallquote von Abhängigen ist gefühlt gestiegen. Denn gerade für sie sind soziale Kontakte und regelmäßige Freizeitaktivitäten wichtig, was ja in der Pandemie nicht oder kaum stattfand.

Neben Polizei, Suchtarbeitskreis und anderen Partnern beteiligen sich auch die Suchtberatungsstellen an Präventionsveranstaltungen in Schulen. Gab es durch Corona hier völligen Stillstand?

In den Sommermonaten konnte es einige wenige Veranstaltungen geben. So war zum Beispiel der Glück-Sucht-Dich-Bus im Landkreis unterwegs. Die Präventionsarbeit soll jetzt wieder regelmäßig stattfinden und das ist gut so.

Kontakt: Suchtberatungsstelle Borna im Gesundheitsamt des Landratsamtes, Stauffenbergstraße 4, Haus 6, Telefon 03433/2 41 24 73. Es gibt zwei Außenstellen in Geithain und Frohburg, wo ebenfalls Beratungen stattfinden können. Die Terminvereinbarung erfolgt telefonisch. Es werde versucht, eine zeitnahe Beratung zu ermöglichen, derzeit innerhalb von zwei Wochen, hieß es. Außerdem gibt es im Landkreis Leipzig Suchtberatungsstellen in Markkleeberg und Grimma.

Von Claudia Carell