Grimma/Frohburg

Filigraner Osterschmuck und Frühlingsvasen, Geschirr und Pflanztöpfe: Zwei Tage lang öffneten mehr als ein Dutzend Handwerksbetriebe und Kunstkeramiker im Leipziger Umland, im Muldental und in Leipzig ihre Werkstätten. Zwar sind Corona-Regeln noch nicht sämtlich abgeschafft, doch war zum bundesweit 17. Tag der offenen Töpferei am Wochenende deutlich mehr möglich als im Pandemie-Jahr 2021. Das zeigte sich an der guten Besucher-Resonanz.

Großbardau: Raku-Technik zieht Kreative an

Im Keramikatelier Heitmann in Großbardau bei Grimma pinselte Dorothe Nestler aus Colditz eifrig ihre selbstgefertigten Tongefäße auf dem Werkstatttisch ein. Sie zählte zu den ersten Besuchern an diesem Sonnabend. „Ich will meine Gebrauchsgegenstände in Raku-Technik brennen lassen. Deshalb zog es mich speziell hierher. An früheren Tagen der offenen Töpferei habe ich mich natürlich schon in vielen anderen Töpfereien umgesehen“, sagte sie. Gastgeberin Birgit Heitmann hat eine keramisch-bildhauerische Ausbildung, hat Bildhauerseminare besucht und beteiligt sich an Kunstausstellungen und Kunsthandwerkermärkten in ganz Deutschland. In ihrem Atelier arbeitet sie nicht nur selbst; sie bietet auch Kurse an.

Dorothe Nestler (links) versieht ein Gefäß mit Glasur, Birgit Heitmann gibt Hinweise. Quelle: Thomas Kube

Für Raku, eine japanische Technik, hat sie einen speziellen Brennofen. Die glasierten, brüchig erscheinenden Figuren und Gefäße haben einen eigenen Charme und unterscheiden sich deutlich von anderen Tonarbeiten. Nach der Entnahme aus dem Brennofen taucht Heitmann die Objekte in Holzspäne. Mit Wasser wird dann alles abgelöscht. Der Tag der offenen Töpferei ist für Birgit Heitmann ein schöner Anlass, zu Saisonbeginn mit den Liebhabern ihrer Kunst ins Gespräch zu kommen. So war es auch an diesem Wochenende. Immer wieder öffnete sich die Ateliertür, und neue Schaulustige traten ein.

Kohren: Jahrhunderte alte Latz- und Löffelmuster

Ein paar Kilometer südwestlich im Kohrener Land, bekannt für das hier seit Jahrhunderten heimische Töpferhandwerk, war das nicht anders. „Wir wollten die Angebote und die Arbeitsweise kennenlernen und uns darüber hinaus einen schönen Tag in diesem attraktiven Landstrich machen“, sagte Reiner Müller aus Lunzenau, der gemeinsam mit seiner Frau Rita bei einer Namensvetterin Station machte: Die Kohren-Sahliser Töpfermeisterin Gundula Müller saß an beiden Tagen an der Töpferscheibe und erläuterte, wie aus einem Tonklumpen ein Trinkgefäß oder eine Vase entsteht. Rita Müller war beeindruckt: „Die Kohrener Keramik kennen wir zwar, aber bisher keine der Töpfereien.“ Eine Lücke, die prompt geschlossen wurde.

Töpfermeisterin Müller Gundula Müller demonstrierte das Arbeiten an der Drehscheibe. Quelle: Jens Paul Taubert

„Mit unserer gelb-braunen Töpferware, mit dem Latz- und Löffelmuster, haben wir das Mittelalter in die Gegenwart geholt“, sagte Gundula Müller mit Verweis auf die über viele Generationen weitergegebene Art, Tassen etwa außen nur im oberen Bereich zu glasieren. Angesichts des Besucher-Zuspruchs zeigte sie sich überrascht: „Es war schwer abzuschätzen, wie viele kommen. Schade ist, dass das Selbermachen diesmal nicht möglich ist.“ Bedauerlich sei es ebenso, dass der Kohrener Töpfermarkt zum dritten Mal in Folge nicht stattfinden könne. Zu groß seien die Unwägbarkeiten und die Probleme, nicht zuletzt aufgrund einer großen Straßenbaustelle.

Kohren: Frühlingsvasen und Ostereier

„Von 10 bis 17 Uhr waren ständig Menschen im Geschäft. Das hat uns sehr gefreut“, lautete Heidi Steglichs Resümee für den Sonnabend. Und auch am Sonntag standen Punkt 10 die ersten Ausflügler vor der Tür des Töpferhauses Arnold in Kohren-Sahlis. Selbst aus Ostsachsen hatten sich Besucher auf den Weg ins Kohrener Land gemacht. Besonders gefragt: Vasen mit Frühlingsdekoren und Ostereier. Heidi Steglich und Töpfermeisterin Karina Werner leiten das familiäre Unternehmen. Leicht sei es aktuell nicht, sagt sie mit Blick auf Pandemie und Ukraine-Krieg: „Die Kosten steigen und steigen. Die Unsicherheit ist groß. Man steht ein bisschen mit dem Rücken zur Wand.“

Österlich ging es im Töpferhaus Arnold zu. Quelle: Jens Paul Taubert

„Wir sind extra wegen der offenen Töpfereien hier“, sagte der Leipziger Udo Förster, der mit seiner Frau regelmäßig im Kohrener Land unterwegs ist. Ein paar Freunde zu überreden mitzukommen, fiel am Sonntag angesichts strahlend blauen Himmels nicht schwer. Mit dabei war Angela Eilenberger, die kunstvolle Glockenblumen-Stecker erwarb. Nach der Töpferei-Visite ging es hinaus in den sonnendurchfluteten Streitwald. Stammbesucherin bei Arnolds ist dagegen Monika Roch aus Frohburg, einst Steglichs Lehrerin für Chemie und Biologie: „Ich habe zwar schon vieles. Aber schauen will ich natürlich, was es Neues gibt.“

Nicht ausschließlich um das Töpferhandwerk, sondern um das Leben und Schaffen im Kohrener Land und um die Reize des Landstriches insgesamt geht es in der Reportage, die das MDR-Fernsehen am 19. März ausstrahlt: 18.15 Uhr ist Moderatorin Beate Werner wieder „Unterwegs in Sachsen“, konkret im Südzipfel der Leipziger Region.

Von Thomas Kube und Ekkehard Schulreich