Landkreis Leipzig: Biber weiter auf dem Vormarsch

Trotz der Widrigkeiten durch die Corona-Pandemie wurde auch im Winterhalbjahr 2020/2021 im Landkreis Leipzig die Biberpopulation gezählt. „Dank der ehrenamtlichen Biberbetreuerinnen und -betreuer konnten wieder alle Reviere der größten einheimischen Nagetierart mindestens einmal kontrolliert werden“, erklärt Sven Möhring, zuständiger Mitarbeiter des Landratsamtes.

Die Untere Naturschutzbehörde kann dabei auf insgesamt zehn aktive Revierbetreuer zählen. Diese gingen etwa 250 Kilometer ab, um den Biberbestand entlang von Fließgewässern, Seen und Teichen zu ermitteln. „In 19 Revieren kamen dabei zusätzlich Wildkameras zum Einsatz“, berichtet Möhring.

Bestand leicht erhöht

Der Bestand – so das Fazit – habe sich im Landkreis Leipzig leicht erhöht. In 113 besetzten Revieren leben derzeit geschätzt 225 bis 322 Elbebiber – darunter 64 Familien mit mindestens einem Jungtier, 37 Paare und elf Einzeltiere. „Ein deutliches Indiz, dass die Trockenheit der vergangenen drei Jahre den Tieren in unserer Region nicht so zugesetzt hat, wie es andernorts der Fall war“, resümiert der Biologe. In der Zählperiode 2019/2020 wurden noch 305 Individuen und 110 besetzte Reviere erfasst. Jedoch gab es viel Bewegung in den Revieren. So wurden 21 angestammte Plätze aufgegeben, 24 hingegen neu besetzt.

Biber erobert sich Weiße Elster und Pleiße zurück

Der Biber dringt dabei in weitere Regionen vor. Im Einzugsgebiet der Weißen Elster beziehungsweise Pleiße nehme die Rückeroberung der vom Biber bis vor rund 150 Jahren noch besiedelten Gewässer seit zwei Jahren rasant Fahrt auf, so Sven Möhring. „In diesem Winter konnten bereits 14 besetzte Reviere an diesen beiden Flüssen und ihren Nebengewässern erfasst werden, darunter neun Neuansiedlungen.“ Und der Biologe rechnet damit, dass dieser positive Trend weiter anhält. Auch die Parthe wird inzwischen von Leipzig aus von den Bibern besiedelt. Zwischen Taucha und Panitzsch konnten in diesem Winter umfangreiche Biberspuren gesichert werden, welche auf eine dauerhafte Ansiedlung hindeuten. Auch eine weitere Ausbreitung die Parthe aufwärts sei für die nächste Zeit nicht auszuschließen und werde aufmerksam verfolgt.

Anwesenheit des Nagers birgt Konfliktstoff

Die Anwesenheit der Biber birgt aber auch Konfliktpotenzial. Im Bereich der Mulden, wo die Menschen bereits seit Ende der 1960er Jahre wieder mit dem Biber „Tür an Tür“ leben, gab es eine entsprechend lange Phase der Gewöhnung aneinander, beschreibt es Sven Möhring. „Andernorts könnte die Rückkehr der Biber - mehr als 150 Jahre nach ihrer Ausrottung - zu Problemen führen. Aufgrund seiner Lebensweise ist sein Vorkommen nicht immer mit den Vorstellungen der Landnutzung durch uns Menschen kompatibel.“ Vor allem der Einstau von Fließgewässern und die damit verbundene Vernässung angrenzender Flächen berge Konfliktpotenzial, weiß die Kreisverwaltung. Immerhin 45 solcher Reviere mit Dammbauten wurden bei der jüngsten Kartierung ermittelt. Die breitesten wurden auf fast 70 Meter ausgebaut, die höchsten stauten das Wasser auf zwei Meter auf.

Trockenheit bereitete auch Bibern Probleme

„Die extreme Trockenheit der vergangenen Sommer führte aber dazu, dass selbst die Biber Probleme hatten, die Wasserreserven in ihren Revieren zurückzuhalten“, berichtet Möhring weiter. Angrenzende Ackerflächen profitierten in der Zeit des Wassermangels von der Wasserrückhaltung und konnten deutlich höhere Erträge generieren, als Flächen abseits von Biberrevieren. Auch in Waldrevieren bewirke der Biber positive Effekte. Waldbesitzer haben inzwischen auch erkannt, dass Biberaktivität im Forstrevier zur Löschwassersicherung in Form der Biberteiche beitragen kann - ein nicht unerheblicher Faktor in den letzten drei Trockenjahren.“

Problemen gelte es, durch ein „proaktives Bibermanagement“ zu begegnen.

Großes Dankeschön an ehrenamtliche Naturschutzhelfer

Mit dem Ende der Biberkartierung 2020/2021 steht auch schon wieder die nächste Kartier-Saison ins Haus. Ein besonderer Dank der Unteren Naturschutzbehörde gilt allen ehrenamtlichen Naturschutzhelfern, die Meister Bockert auf der Spur waren. Für die Untere Naturschutzbehörde ist diese engagierte Arbeit auch unter dem Aspekt der weiter fortschreitenden Ausbreitung des Bibers im Landkreis unverzichtbar.

Untere Naturschutzbehörde für jeden Hinweis dankbar

Hinweise aus der Bevölkerung haben ebenso einen hohen Stellenwert. Deshalb dankt die Kreisverwaltung aufmerksamen Bürgern für ihre Mitarbeit. Auch zukünftig sei die Untere Naturschutzbehörde auf Informationen jedweder Art angewiesen, da die von „Meister Bockert“ besiedelte Fläche nach wie vor zunimmt. Meldungen nimmt sie dankend entgegen.

