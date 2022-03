Landkreis Leipzig

Die Zahl der Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine Schutz suchen, steigt von Tag zu Tag. Während sich über private Kontakte inzwischen schon über 1300 Ukrainer im Landkreis Leipzig aufhalten, beginnt der Freistaat in der kommenden Woche mit den ersten offiziellen Zuteilungen von Flüchtlingen. „Aktuell bereiten wir uns darauf vor, dass in der nächsten Woche 70 Menschen aus Erstaufnahmeeinrichtungen ankommen“, erklärte Landrat Henry Graichen (CDU) am Freitag. Die ersten 35 Menschen würden am Dienstag, eine zweite, ebenso große Gruppe am Donnerstag erwartet.

Vier Gemeinschaftsunterkünfte sind ab sofort startklar

Kapazitäten, die auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise aus dem Boden gestampft wurden, kommen den Verantwortlichen jetzt zu Pass. Insgesamt kann der Landkreis dadurch auf vier Gemeinschaftsunterkünfte zurückgreifen, die binnen weniger Tage startklar waren: Wie bereits berichtet, sollen die ehemaligen Berufsschulen in Espenhain (Stadt Rötha) und Lobstädt (Gemeinde Neukieritzsch) zeitnah belegt werden. „Ab 1. April werden wir außerdem das Containerdorf in Borsdorf wieder nutzen“, sagte der Landrat. Im sogenannten „Roten Ochsen“ in Grimma, der seit mehreren Jahren als Asyl-Unterkunft dient, bereite man eine bisher ungenutzte Etage für Ukrainer vor.

Größte Notunterkunft entsteht mit 200 Plätzen in Espenhain

Die größte Notunterkunft entsteht in Espenhain. In der kreiseigenen Liegenschaft – im Gewerbegebiet an der B 95 gelegen - sind 200 Plätze ab sofort verfügbar. Der in den 1980er Jahren errichtete Plattenbau war im Jahr 2015 schon einmal als Flüchtlingsheim im Gespräch, ging dann auf Grund rückläufiger Zuweisungszahlen aber nie in Betrieb. Gleichwohl ertüchtigte der Kreis damals die ehemalige Berufsschule, so dass man jetzt nur noch nach einem Betreiber Ausschau halten musste. Ein Vertrag wurde in dieser Woche mit der Firma ITB Dresden GmbH - bereits Vertragspartner des Kreises für das ehemalige Hotel „Gutenberg“ in Markranstädt – abgeschlossen: Demnach soll Espenhain für vorerst zwei Jahre laufen.

Diese vier Unterkünfte sind startklar Folgende vier Gemeinschaftsunterkünfte sind betriebsbereit: ehemalige Berufsschule Espenhain (200 Plätzen) ehemalige Berufsschule Lobstädt (170 Plätzen) Borsdorf, Containerdorf (120 Plätze) Grimma, Roter Ochse (55)

Betreibervertrag für Lobstädt abgeschlossen

„Für die ehemalige Berufsschule in Lobstädt ist der Betreibervertrag seit wenigen Tagen ebenfalls unter Dach und Fach“, informierte Graichen. Vertragspartner hier ist die Firma CMI. „Lobstädt soll für vorerst neun Monate als Unterkunft mit 170 Plätzen zur Verfügung stehen. Da wir nicht wissen, wie lange die Menschen bleiben, wurde auf kurze Vertragslaufzeiten geachtet.“

Borsdorfer Containerdorf wird reaktiviert

Reaktiviert wird zudem das Containerdorf in Borsdorf. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise hatte die Kommune das Provisorium auf der grünen Wiese aus dem Boden gestampft. Zu Spitzenzeiten war das Heim mit rund 100 Asylbewerbern belegt. Im Jahr 2018 wurden die Container geräumt und die Unterkunft stillgelegt. Nun wolle man in Borsdorf 120 Flüchtlinge unterbringen. Im „Roten Ochsen“ in Grimma sind weitere 55 Plätze für Ukrainer verfügbar.

Landkreis Leipzig hat 550 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften parat

„Unterm Strich“, so Graichen, „können wir damit rund 550 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften sofort belegen.“ Außerdem könnten weitere rund 400 Menschen in möblierte Wohnungen einziehen. Weitere Wohnungsangebote würden permanent geprüft.

Schullandheime werden zum Flüchtlings-Quartier

90 Plätze hat sich der Kreis zudem im Hotel „Atlanta“ im Markkleeberger Ortsteil Wachau reserviert. Das kreiseigene Schullandheim in Bennewitz soll für 31 Personen eine vorübergehende Heimstatt bieten. Belegt wird ebenso das Landschulheim in Dreiskau-Muckern (Gemeinde Großpösna) mit 71 und die Heimvolkshochschule in Kohren-Sahlis (Stadt Frohburg) mit 22 Plätzen.

Graichen: Turnhallen und Zeltstädte derzeit kein Thema

Turnhallen gelten als absoluter letzter Notnagel. „Derzeit gehen wir nicht davon aus, dass wir zu diesem Mittel greifen müssen“, erklärte Graichen. Fügte allerdings hinzu, dass sich diese Einschätzung der Lage auch schnell ändern könne. Das hänge ganz vom Kriegsverlauf und dem weiteren Flüchtlingszustrom ab. „Aktuell jedenfalls ist die Belegung von Sporthallen oder die Errichtung von Zeltstädten im Landkreis kein Thema.“

Von Simone Prenzel