Landkreis Leipzig

Der Trend ist klar, es geht weiter abwärts. Was zunächst negativ klingt, hat allerdings ein positives Vorzeichen. Die Inzidenz im Landkreis Leipzig sinkt weiter unter den Grenzwert 100 und hält sich dort seit Tagen stabil. Für Gastronomen heißt das, sie dürfen ab Sonntag ihren Freisitz wieder öffnen. Die LVZ hörte sich bei verschiedenen Betreibern um, ob sie im Freien Essen und Getränke anbieten.

Warten auf besseres Wetter

Das idyllisch gelegene und beliebte Erlebnishotel „Zur Schiffsmühle“ im Grimmaer Ortsteil Höfgen wird Pfingsten noch keine Gäste empfangen, obwohl der Freisitz bis zu 200 Personen fasst. Hotelbesitzer Thomas Sörnitz schaut nicht nur skeptisch auf die Entwicklung der Inzidenz, sondern auch aufs Wetter, das derzeit mit Kühle und Schauern nicht gerade dazu einlädt, gepflegte Gastronomie im Freien zu genießen. Bei der nach wie vor unsicheren Lage sieht er sich außer Stande, den Biergarten gleich am erstmöglichen Tag zu öffnen.

Bleiben die Zahlen in den nächsten Tagen stabil unter der 100er-Sieben-Tage-Inzidenz, will Sörnitz in der nächsten Woche ein Konzept schmieden und voraussichtlich in der ersten Juni-Woche auf seinem Freisitz bewirten. „Wenn das Wetter mitspielt.“

Sörnitz beschreibt, wie kompliziert es ist, ein solch großes Haus wie die „Schiffsmühle“ nach einem halbjährigen Stillstand wieder anzufahren. Immerhin beschäftigt er im Normalfall rund 50 Leute, die aus der Kurzarbeit zu holen sind. Er könne nicht das Kühlhaus füllen in der Aussicht, dass die Zahl der Infizierten vielleicht schon in den nächsten Tagen wieder über der kritischen Marke liegt, sagt der Hotelier und Gastronom. Seinen Worten zufolge ist es zudem fraglich, ob die Lieferanten schon wieder wie benötigt liefern können. Und auch sämtliche Geräte müssen erst gecheckt werden. „Wir brauchen eine bis anderthalb Wochen Vorlauf.“

Die Schiffsmühle Quelle: René Beuckert

„Ich habe bei Regen keinen Ausweich“, sagt Sörnitz. Lohnen würde es sich ohnehin erst, wenn er wieder Innen- wie Außengastronomie anbieten kann. Gesellschaften, die bei ihm feiern wollen, kann er nach wie vor keine klare Auskunft geben. Private Hotelgäste darf er erst wieder ab einer Inzidenz unter 50 empfangen.

„Wir können nicht springen, sondern brauchen eine klare Linie und klare Entscheidungen“, betont Sörnitz, der gerade erst die Dezember-Hilfe erhalten hat. „Unter Soforthilfe verstehe ich etwas anderes.“ Die Regierung mache mal Hü und mal Hott, beklagt er und kann auch das schleppende Vorankommen beim Impfen nicht verstehen.

Nerven liegen blank

Auch im Ausflugslokal „Zum Müncherteich“ an der Alten Grimmaer Poststraße liegen die Nerven ziemlich blank. „Wir waren zwar für alle Fälle im Großhandel einkaufen, aber die gesetzliche Basis, wann wir wieder öffnen können, ist sehr schwammig“, schildert Betreiberin Iris Reuter die Situation. „Uns fehlt das Verständnis dafür, dass wir unsere mehrheitlich älteren und geimpften Gäste nicht im Haus bewirten können“, so die gestandene Gastronomin, die sich noch nicht ganz im Klaren hinsichtlich der Öffnung über Pfingsten ist. „Ich werde es wohl kurzfristig von meinem Bauchgefühl abhängig machen.“

In seinem Kopf hat demgegenüber bereits Mario Hoffmann, Betreiber von „Vogel’s Ballhaus“ in Grimma, seine Entscheidung getroffen. „Wir halten auch über Pfingsten an unserem Abhol-Service fest.“ Abgesehen davon, dass man nur über einen kleinen Freisitz verfüge, wolle man sich nicht den Unwägbarkeiten des Wetters aussetzen. „Was mache ich mit meinen Gästen, wenn es zu regnen anfängt“, fragt Hoffmann.

Eine zentrale Rolle spielt das Wetter auch in den Planungen von Silke Thomas, der Betreiberin des Gasthofes „Zum heitern Blick“ im Lossataler Ortsteil Zschorna. „Bei einer stabileren Wetterlage wäre die Öffnung des Freisitzes sicherlich eine Option. Aber wenn das Wetter launisch ist, ziehen es die Leute vor, in den eigenen Garten zu gehen. Und dann würde ich auf meinem Bier sitzen bleiben“, so Thomas. Deshalb wolle sie auch über Pfingsten an ihrem Abhol- und Lieferdienst festhalten, der alles in allem recht gut laufen würde.

Festhalten am Abholservice

Auch im Gasthof im zur Stadt Kitzscher gehörigen Thierbach werden die Biergarten-Tische über Pfingsten wohl noch nicht eingedeckt werden. Betreiberin Manuela Borbe-Köster winkt noch ab. Sie müsste den kompletten Gaststättenbetrieb hochfahren „für die Aussicht auf zwanzig Gäste, die sich alle vorher testen lassen müssen“.

Das rentiere sich einfach nicht, zumal es wegen des Wetters passieren könnte, dass noch weniger oder gar niemand kommt, um im Freien zu sitzen. In ihrer Gaststätte bleibe es daher vorläufig bei der Mittagversorgung außer Haus. Und bei der Hoffnung, dass die Gaststätten bald wieder komplett öffnen dürfen.

Hinter dem Gasthaus „Kastanienhof“ in Lobstädt können Pfingstausflügler am Sonntag und am Montag dagegen auf ein paar gemütliche Stunden bei Essen und Trinken im Freisitz hoffen. „Ich versuche es einfach“, sagt Wirt Inko Bode, der die Gäste Sonntag 11 bis 14 und ab 17 Uhr und am Montag von 11 bis 14 Uhr in den erst im vorigen Jahr nach einer Hilfsaktion des Restauranttesters Frank Rosin eröffneten Biergarten mit 60 Plätzen einlädt.

Der wurde seitdem eifrig genutzt, sogar bis zum letzten Tag vor dem Lockdown. „Im Herbst hatten wir die Biergartenmöbel einfach im Saal aufgestellt“, sagt Bode. Das ist jetzt freilich nicht möglich, denn die voraussichtliche Öffnung erlaubt nur Außengastronomie. Doch unter den großen Schirmen hinterm Kastanienhof lässt sich auch ein leichter Regen aushalten.

Kompromiss-Lösung

Mit einem Kompromiss will Gastronom Lars Richter in Kahnsdorf am Hainer See an den Start gehen, falls die Inzidenz unter 100 bleibt und Freisitze theoretisch ab Sonntag öffnen dürften. Der Biergarten am „Gut Kahnsdorf“ bleibt dann trotzdem zu. Dort sei es zu aufwändig, sagt Richter, den Betrieb hochzufahren. An der Gaststätte „Lari“ im Hafen in der Lagune bleibt es beim gewohnten Fensterverkauf. Zusätzlich will Richter Sitzmöglichkeiten anbieten, die die Gäste mit Abstand nutzen können.

Karsten Jacob, der Wirt der „Auszeit“ in der Neukieritzscher Parkarena, sieht die Öffnungsmöglichkeit eher skeptisch, zumal angesichts des vorausgesagten Wetters. „Der Freisitz allein ist für uns keine Lösung“, gibt er zu Verstehen. Er hoffe, im Juni bald die gesamte Gaststätte öffnen zu können. Bis dahin bietet die „Auszeit“ weiterhin Mittagessen außer Haus an.

Im Böhlener „Strike“ in der Bahnhofstraße ist man gerüstet, sollten die Inzidenzzahlen weiter unter 100 bleiben. „Wir sind schon seit Anfang der Saison vorbereitet, können also am Pfingstmontag loslegen“, sagt Annett Koczwara. Sie sei froher Dinge, dass die Erlaubnis zur Öffnung der Freisitze komme. „Wir hoffen so sehr, wieder unsere Gäste begrüßen zu können“. Bleibe nur zu hoffen, dass dann auch das Wetter mitspiele.

Das hofft auch der Wurzener Ronny Wedekind, Betreiber des Schloss-Restaurants und der Parkhütte: „Natürlich freuen wir uns, dass es nun wieder los geht. Aber es bleibt eine Wundertüte. Wie wird das Wetter? Was machen die Inzidenzzahlen? Trotzdem wollen wir an beiden Standorten die Freisitze öffnen.“ Vorm Schloss gebe es über Pfingsten von 11 bis 20 Uhr kulinarisch das volle Programm. Im Park biete er in der gleichen Zeit einen Imbiss mit Roster, Steaks und Pommes an.

Zahlen lassen die Öffnung zu

Geschlossen bleibt hingegen der Freisitz der „Taverne Sotiria“ in Groitzsch. Allerdings nicht nur am Pfingstwochenende, sondern dauerhaft. Wie zu erfahren war, schließt die Taverne ihren Betrieb. Zwar gebe es einen neuen Pächter, der aber könne nicht ad hoc loslegen

Das Maximilian´s am Sportzentrum in Groitzsch hingegen steht in den Startlöchern. Betreiber Miximilian Wildensee öffnet den Freisitz am Sonntag.

Quelle: Andre Kempner

In den Startlöchern steckt Ivo Lottig, Inhaber des Stadtgut Restaurants „Standuhr“ in Naunhof. „Wenn es die Zahlen erlauben, werden wir am Sonntag öffnen“, verspricht er. Für ihn eine Herausforderung, hatte er das neu übernommene Lokal doch erst im Winter eingerichtet und bisher nur einen Außerhausverkauf anbieten können. „Die Ware ist aber bestellt, das Personal instruiert“, gibt er sich gelassen. Wie in den vergangenen Wochen verkauft er ab 13.30 Uhr Softeis und Getränke zum Mitnehmen. Ab 17 Uhr sind dann Gäste an den Tischen willkommen, die er im Hof des Stadtguts aufgestellt hat. Dort gibt’s Abendessen und kühle Getränke.

Dem Sonntag fiebert ebenfalls das mediterrane Restaurant „Delphi“ in Otterwisch entgegen. „Seitdem in Leipzig die Freisitze öffnen durften, haben wir auf diese Genehmigung auch bei uns gewartet“, sagt Vigjilon Bergholz und fügt an: „Wir hätten nicht gedacht, dass das so schnell geht, aber es freut uns ungemein.“ Griechische Gerichte und Getränke werden von 11.30 bis 14.30 Uhr sowie von 17 bis 22 Uhr angeboten. Und für Kinder gibt’s sogar einen Spielplatz.

Probleme mit Getränkelieferanten

Probleme mit den Getränkelieferanten hat Andreas Fröhlich von der „Lindenklause“ in Lindhardt. „Die Brauereien kommen nicht mit allen Produkten hinterher“, sagt er. Trotzdem soll der Biergarten öffnen, allerdings erst am Pfingstmontag. Da der Wirt bis Freitag warten musste, ob die Inzidenzzahl im Landkreis Leipzig weiter unter 100 bleibt, sei es insgesamt schwierig gewesen, so schnell zu reagieren.

„Da alles nur auf Vorbestellung geht, darf ich im Grunde keinen Radfahrer reinlassen, der spontan vorbeikommt“, gibt Fröhlich weiter zu bedenken. „Und wir haben einen hohen Personalaufwand, denn es muss geprüft werden, ob ein Dokument echt oder gefälscht ist.“ Trotzdem freuen er und seine Frau Petra sich, dass sich nach einer langen Zeit des To-Go-Geschäfts, das gut lief, Gäste wieder bei ihnen niederlassen können.

„Es ist soweit. Wir packen es. Irgendwann müssen wir ja wieder mal loslegen dürfen.“ – Oliver Oertel gibt sich zuversichtlich. Der Wirt der Gaststätte „Teichhaus“ Frohburg, unmittelbar am Rand des Naturschutzgebietes Eschefelder Teiche auf halbem Weg zwischen Frohburg und Eschefeld gelegen, will am Sonntag und Montag wieder öffnen. Er freut sich auf seine Gäste: „Die ersten Bestellungen sind bereits eingetroffen.“ Außerdem hofft er auf Spaziergänger, die zum Mittagessen oder zum Kaffeetrinken einen Abstecher machen und auf dem Freisitz Platz nehmen.

Der Betreiber des Teichhauses hat sich während der Pandemie immer etwas einfallen lassen. Hier wird Essen im Wohnmobil serviert. Quelle: Jens Paul Taubert

Viele Leute wollen raus

Die Bad Lausicker „Hudelburg“ startet am Sonntag wieder durch mit rustikaler Gastronomie auf dem Burghof. Zudem haben sich Spielleute zur musikalischen Erbauung der Gäste angekündigt. „Das Telefon klingelt seit ein paar Tagen wieder sehr viel. Die Leute wollen raus“, sagt Wort Mario Birkmann. Er hoffe, dass die Öffnung von Dauer sei. Schwierig sei das in den nächsten Tagen noch eher kühle, unbeständige Wezzer.

Verhalten optimistisch zeigt sich Lindenvorwerks-Wirt Steffen Hetzer, der das beliebte Ausflugslokal südlich von Kohren-Sahlis betreibt. „Wir öffnen unseren Freisitz, aber noch nicht mit Bedienung. Dafür bräuchten wir ein bisschen mehr Vorlauf. Das ist dann doch etwas kurzfristig“, sagt er. Die Gäste aber könnten sich mit Speisen und Getränken versorgen; eine Gulaschkanone werde aufgebaut. Geöffnet seien auch die historische Lindigtmühle und die Minigolf-Anlage.

Der „Erbhof“ in Greifenhain bei Frohburg, dessen großzügiger Freisitz einen Begriff ist, hält sich über die Pfingsttage noch zurück. „Wenn jemand kommt und sich draußen hinsetzt, um ein Getränk zu nehmen, bekommt er das auch“, sagt Inhaber Ronny Helm. Ansonsten aber konzentriere man sich noch einmal auf Speisen außer Haus.

Von Frank Pfeifer, Haig Latchinian, Frank Prenzel, Roger Dietze, André Neumann, Julia Tonne