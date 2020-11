Landkreis Leipzig: Höhere Taxipreise ab 2021

Landkreis Leipzig

Wer ab 1. Januar 2021 in ein Taxi steigt, muss mehr Geld einstecken. Im Landkreis Leipzig gilt ab diesem Zeitpunkt ein neuer Taxitarif. So steigt der Grundpreis von derzeit 3,50 auf 3,90 Euro. Für die ersten beiden Kilometer müssen Fahrgäste tagsüber zwischen 5 und 20 Uhr statt bisher 2,50 Euro künftig 2,70 Euro zahlen, nachts sowie an Sonn- und Feiertagen sind es 2,90 (bisher 2,70 Euro). Ab dem dritten Kilometer steigen die Tarife ebenfalls um jeweils 20 Cent: tagsüber auf zwei und nachts auf 2,20 Euro. Veränderungen gibt es ebenfalls bei der Wartezeit. Diese verteuert sich von 25 auf 30 Euro.

Höherer Mindestlohn schlägt sich nieder

Als Hauptgrund für die Änderung wird der gestiegene Mindestlohn der Taxifahrer angeführt. Dieser beträgt nach Angaben der Kreisbehörde derzeit 9,35 Euro und soll in vier Schritten auf 10,45 Euro angehoben werden. „Beim Landkreis sei deshalb ein Antrag des Landesverbandes Sächsische Taxi- und Mietwagenunternehmen eingegangen, den Taxitarif auch für die Region anzupassen“, heißt es. Weitere Gründe für Anhebung seien spezifische Kostensteigerungen in der Taxibranche. So seien auch die Eichgebühren für den Taxameter sowie Kosten für die Fahrzeuge selbst sowie die Haupt- und Abgasuntersuchung gestiegen.

Anzeige

51 Taxiunternehmen wurden angehört

Im Rahmen des Verfahrens wurden 51 Taxiunternehmen im Landkreis angehört. Wie die Kreisverwaltung berichtet, hätten davon 36 der Tarifänderung zugestimmt, drei lehnen sie ab. Zwölf gaben keine Stellungnahme ab, was als passive Zustimmung gilt. „Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen hat der vorgeschlagenen Änderung also zugestimmt“, so die Kreisbehörde. Der Kreistag winkte die Verordnung ebenfalls durch. Zuletzt waren die Beförderungsentgelte zwischen Wurzen und Borna im Jahr 2015 erhöht worden.

Von Simone Prenzel