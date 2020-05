Kreistag zieht wegen Corona in Bornaer Glück-Auf-Sporthalle um

Landkreis Leipzig/Borna

Wegen der Coronakrise muss auch Kommunalpolitik flexibel agieren und sich auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Um die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten, findet deshalb die nächste Kreistagssitzung unter anderen Vorzeichen und vor allem an einem anderen Ort statt. Während die Kreisräte sonst im Bornaer Stadtkulturhaus debattieren, kommen sie am 6. Mai erstmals in der Glück-Auf-Sporthalle in der Bornaer Gerhard-Hauptmann-Straße zusammen. „Hier ist genügend Platz, um den nötigen Abstand zu wahren“, erklärt Frank Rübner, Büroleiter von Landrat Henry Graichen ( CDU).

Kreisräte wurden im Vorfeld kontaktiert

Im Vorfeld seien alle Kreisräte von der Verwaltung angeschrieben worden. „Wir haben auf die besonderen Umstände hingewiesen und um Rückmeldung gebeten, wer sich eventuell aus gesundheitlichen Gründen lieber entscheidet, zu Hause zu bleiben.“ So sollte eruiert werden, ob möglicherweise die Beschlussfähigkeit in Gefahr gerät, da es in nahezu allen Fraktionen Angehörige von Risikogruppen gibt. „Das Interesse der Kreisräte an einer Teilnahme ist aber groß“, versichert Rübner nach den bisher eingegangenen Rückmeldungen. Man werde wohl nahezu vollzählig sein. Anders als in einzelnen Kommunen geschehen werden Bürger auch nicht gebeten, der Sitzung fernzubleiben. „Zu Beginn gibt es wie sonst üblich auch eine Einwohnerfragestunde“, erklärt Rübner. Die große Sporthalle macht es nicht nur möglich, dass die Kreisräte weit genug voneinander Platz nehmen. Für die Öffentlichkeit stehe zudem die Besuchertribüne zur Verfügung. Auch hier sei ausreichend Platz. „Zudem werden wir natürlich auch Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen.“

Flüchtlingsarbeit wird neu organisiert

Inhaltlich geht es um zwei Themen im Zusammenhang mit Flüchtlingen. Wie bereits berichtet, wird Mitte des Jahres die Gemeinschaftsunterkunft in Naunhof ihre Pforten schließen. Die Kreisräte werden über das Auslaufen des Vertrages zwischen dem Landkreis und der Firma CMB-Center Management Betreuung informiert. Der Vertrag sei 2015 mit einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen worden, so die Verwaltung. Dem Betreiber sei zum 30. Juni 2020 formell gekündigt worden. Die derzeit 29 Bewohner sollen auf andere Einrichtungen im Kreis verteilt werden, heißt es. Dabei würden Themen wie Schulbesuch, Arbeit oder laufende Integrationsmaßnahmen in die Entscheidung einbezogen. Außerdem geht es um die Fortführung der Flüchtlingssozialarbeit in der Region. Diese soll nach dem Willen der Verwaltung ab 2021 komplett durch den Landkreis übernommen werden. Bisher lag diese Aufgabe in einigen Kommunen noch bei der Johanniter Unfallhilfe Leipzig. Die Linksfraktion hat dazu bereits Kritik angemeldet.

Kreisentwicklungskonzept auf der Zielgeraden

In die Zukunft des Landkreises wird schließlich mit dem Kreisentwicklungskonzept 2030 geblickt, das die Kreisräte beschließen sollen. Dem ging ein umfassender Beteiligungsprozess voraus, der über eine Lenkungsgruppe, verschiedene Arbeitsgruppen und öffentliche Formate organisiert wurde. Grünes Licht soll der Kreistag außerdem für die Gründung einer Aus- und Weiterbildungsgesellschaft der Thüsac sowie die Sanierung des Gebäudes Jahnstraße 24a in Borna geben.

Die Sitzung beginnt am 6. Mai um 17 Uhr in der Glück-Auf-Sporthalle, Gerhard-Hauptmann-Straße 1A in Borna.

Von Simone Prenzel