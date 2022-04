Landkreis Leipzig

Es bleibt eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Wie viele ukrainische Flüchtlinge noch im Landkreis Leipzig ankommen werden, lässt sich nur schwer voraussagen. „Inzwischen haben sich rund 1800 Vertriebene im Landkreis angemeldet“, hat Landrat Henry Graichen (CDU) berichtet. Kamen in den ersten Kriegstagen rund 100 Personen täglich an, habe der Zustrom inzwischen deutlich nachgelassen. Die Menschen seien in der Regel über private oder kommunale Initiativen in die Region gelangt. „Vom Freistaat direkt zugewiesen wurden uns bisher lediglich 13 Menschen.“

Landkreis stellt sich auf wöchentlich 50 Vertriebene ab Mai ein

Für die Woche nach den Osterferien seien vom Land Sachsen weitere 120 Personen angekündigt worden, die der Landkreis zu beherbergen habe. „Ab Mai sollen wir uns dann wöchentlich auf vorerst 50 Zuweisungen einstellen.“ Eine Zahl, die der Freistaat vor wenigen Tagen gegenüber der Kreisbehörde kommunizierte und die diese in einem Informationsschreiben inzwischen an alle 30 Kommunen weitergab.

„Menschen, die bei Privatleuten im Landkreis wohnen, sind wir derzeit behilflich, in eigene Wohnungen umzuziehen“, hat Graichen betont. „Darauf liegt derzeit unser Hauptaugenmerk.“ Dazu schaltete die Kreisbehörde ein Meldeportal frei. In der digitalen Umzugs-Börse können Menschen aus der Ukraine ihren Umzugswunsch melden. Unter einem Link auf der Homepage des Landratsamtes finden sich weitere Details. Die Betroffenen werden dann vom Ausländeramt kontaktiert, dass die Umzüge mit Unterstützung lokaler Helfernetzwerke organisiert.

Online-Tool soll Wohnungsvergabe im Landkreis steuern

Die vom Landkreis vorgehaltenen Wohnungen sollen dabei zunächst den Vertriebenen zugeteilt werden, deren bisherige Unterbringung aufgrund beengter Platzverhältnisse oder mangelnder Privatsphäre an ihre Grenzen stößt. Um dies zu ermöglichen, ist die Steuerung der Wohnungsvergabe über das Online-Tool von größter Wichtigkeit, heißt es.

Für Notfälle, die schnell ein Dach über dem Kopf brauchen, steht laut Graichen zudem die Gemeinschaftsunterkunft in der Gemeinde Borsdorf zur Verfügung. Hier hat der Kreis ein Containerdorf aus der Flüchtlingskrise 2015/2016 kurzfristig reaktiviert.

„Die Anlaufstelle ist rund um die Uhr besetzt“, so der Landrat. „In Borsdorf erhalten ukrainische Vertriebene auf jeden Fall einen Schlafplatz. Weitere Absprachen mit dem Ausländeramt können dann am nächsten Tag erfolgen.“ Die ehemalige Berufsschule in Espenhain sei hingegen noch nicht zur Einquartierung benötigt worden.

Volkshochschule startet Kurse für Ukrainer

„Um den Flüchtlingen die Ankunft im Landkreis zu erleichtern, starten voraussichtlich noch im April Erstorientierungskurse“, hat Henry Graichen ankündigt. Diese werden von der Volkshochschule angeboten und können auf freiwilliger Basis besucht werden. Der Landrat hat in dem Zusammenhang auch von ersten Arbeitsverhältnissen berichtet, die zustandegekommen sind.

Von Simone Prenzel