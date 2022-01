Landkreis Leipzig: Sechs Menschen begründen Entscheidung für oder gegen Corona-Impfung

Landkreis Leipzig

Geimpft oder ungeimpft? Wegen einer kleinen Spritze, die Schutz vor den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus bietet, droht die Spaltung der Nation. Muss es aber nicht. Die LVZ hat sechs Menschen gefunden, die freimütig Auskunft darüber geben, warum sie sich so oder so entschieden haben.

Bianca Schattauer aus Neukieritzsch ist 33 Jahre alt und hat sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Fragt man die Bibliothekarin nach den Gründen für diese Entscheidung, überlegt sie kurz und antwortet dann: „Weil ich keine Angst davor habe und weil es mein Leben erleichtert.“

Damit meint die junge Frau zum Beispiel, dass sie ohne Probleme shoppen und – so lange Clubs und Diskotheken offen waren – tanzen gehen kann beziehungsweise konnte. „Ich habe mich außer gegen Grippe ja auch gegen andere Krankheiten impfen lassen“, fügt sie hinzu. Angesichts vieler Vorbehalte gegenüber der Corona-Schutzimpfung meint sie: „Ich habe Vertrauen, auch wenn das manchmal auf die Probe gestellt wird.“

Bianca Schattauer, Neukieritzsch. Quelle: André Neumann

Froh, noch selbst entscheiden zu können

Dieses Vertrauen hat Sabrina Blümm aus Rötha nicht. Die 24-Jährige, die auf dem Bauhof Rötha gerade eine Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau macht, hat sich bisher nicht impfen lassen. Die Zweifel sind einfach zu groß. „Weil ich nicht weiß, was die Impfung mit meinem Körper macht“, gesteht sie.

„Und es liegen ja auch Menschen auf der Intensivstation, obwohl sie geimpft sind“, sagt die junge Frau. Die froh darüber ist, dass sie bis jetzt, ohne die im Raum stehende Impflicht, noch selbst entscheiden könne. Zu stark eingeschränkt fühle sie sich nicht.

Sabrina Blümm, Rötha. Quelle: André Neumann

Auch im Interesse der Kinder impfen lassen

Demgegenüber hat Madlen Hoppach aus Großsteinberg (Gemeinde Parthenstein) keine Berührungsängste mit den neuen Impfstoffen. „Ich habe mich zum einen zum Eigenschutz impfen lassen und zum anderen, um meinen Teil dazu beizutragen, dass die Pandemie endlich ein Ende findet“, so die 32-Jährige, die für einen Personaldienstleister tätig ist.

„Zudem habe ich mich auch im Interesse meiner Kinder impfen lassen. Denn insbesondere für sie wünsche ich mir, dass sie schnellstmöglich wieder ein weitgehend normales Leben führen können.“

Madlen Hoppach , Großsteinberg. Quelle: Privat

Für Lisa Bachmann aus Borna sind die Einschränkungen im Alltag und auch im beruflichen Leben so groß geworden, dass sich die junge Frau erst vor wenigen Tagen dazu entschlossen hat, sich impfen zu lassen. „Termine mit Kunden wurden zunehmend schwieriger, außerdem wollte ich gerne mal wieder shoppen und essen gehen“, sagt die 22-Jährige, die im Druckhaus Borna arbeitet.

Sie habe sich erst kürzlich für die Impfung entschieden, weil sie zunächst einmal sehen wollte, wie sich die Lage entwickelt. „Ein bisschen Bedenken hatte ich schon“, erzählt sie, „zumal der Impfstoff in so kurzer Zeit entwickelt wurde.“

Lisa Bachmann, Borna. Quelle: Julia Tonne

Sorgen wegen Infizierung trotz Impfung

Für Corina Ruschel stand von Anfang an außer Frage, dass sie sich impfen lässt. Mittlerweile hat die Bornaerin die dritte Spritze hinter sich. „Ich arbeite in einer Physiotherapie und habe viel mit Menschen zu tun“, begründet sie. Da wolle sie ausschließen, andere womöglich anzustecken. Außerdem wolle und müsse sie sich selbst schützen.

Darüber hinaus arbeitet Ruschel ehrenamtlich für den Besuchs- und Begleitdienst – ein Projekt der Freiwilligenzentrale der Diakonie Leipziger Land. Dabei ist sie regelmäßig mit dem 84-jährigen Rentner Hans-Jürgen Dietzschold zu Spaziergängen und zum Einkaufen unterwegs.

Sorgen mache sie sich dennoch. Denn eine Bekannte habe sich trotz zweifacher Impfung mit dem Coronavirus infiziert. Weshalb sie schon die Booster-Impfung bekommen habe, um das Risiko weiter zu minimieren.

Corina Ruschel, Borna. Quelle: Julia Tonne

Nach Rücksprache mit Arzt entschieden

Geboostert ist mittlerweile auch Maik Gosdzinski. „Ich gehöre einer Risikogruppe an und habe mich deshalb in Rücksprache mit meinem Arzt zur Impfung entschieden“, so der 41-jährige Belgershainer. Der Kirchenmusiker, Popkantor und Leiter eines Leipziger Gospelchores ist der Meinung, dass die Impfskeptiker mehr auf Augenhöhe angesprochen werden müssten.

„Ich bin als zertifizierter Corona-Tester in der komfortablen Situation, über einen großen Informationsschatz zur Thematik zu verfügen. Und auch viele andere Mitmenschen sind in der Lage, sich mittels des Internets einen guten Überblick über das Thema Impfstoffe zu verschaffen“, so der Großpösnaer Kantor. „Aber es gibt eben auch jene, die diese Recherchearbeit nicht leisten können und sich entsprechend schlecht informiert fühlen.“

Maik Gosdzinski, Belgershain. Quelle: Andreas Döring

Von Julia Tonne, Roger Dietze und André Neumann