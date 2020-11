Landkreis Leipzig: Senioren wachsen Heimkosten über den Kopf

Landkreis Leipzig

Weil Senioren auf Grund von Preissteigerungen in Heimen ihre Pflegeplätze nicht mehr bezahlen können, muss der Landkreis Leipzig in immer mehr Fällen einspringen. Henry Graichen ( CDU), Landrat des Landkreises Leipzig, schlägt deshalb Alarm: „Diese Aufgabe wird uns auf Dauer überfordern.“

Aus Zahlen, die das Sozialamt jetzt vorlegte, geht ein Besorgnis erregender Trend hervor: Demnach stieg die Zahl derer, die als Pflegeheimbewohner sozialhilfebedürftig werden, in den vergangenen Jahren kontinuierlich an. Waren es 2017 noch 374 Fälle, bei denen der Staat zuschießen musste, wuchs die Zahl bis zum Vorjahr auf 420 Betroffene an. „In diesem Jahr sind bereits 500 Senioren darauf angewiesen, dass der Landkreis einen Teil ihrer Heimkosten übernimmt“, so der Kreischef.

Anzeige

Höhere Löhne schlagen auf die Heimkosten durch

Die Kosten für einen Heimplatz steigen auch in der Region zwischen Grimma und Borna seit Jahren. Ursache des Kostenanstiegs ist eine bessere Entlohnung des Pflegepersonals. Dass diese höheren Gehälter zu Lasten der Bewohner gehen, davor hatten Pflegeexperten mit Einführung des neuen Pflegestärkungsgesetzes gewarnt. Die Kassen müssen Lohnsteigerungen bis auf Tarifniveau neuerdings anerkennen, was in der Vergangenheit nicht der Fall war. Die Krux an der Sache: Die gesetzlich festgeschriebenen Kassen-Zahlungen reichen nicht aus, die Kosten zu decken – ein großer Teil bleibt an den Pflegebedürftigen hängen. Weil die Leistungen der Pflegeversicherung gedeckelt sind, wirkt sich deshalb jede Gehaltssteigerung zulasten der Bewohner aus.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Graichen fordert Politik zum Handeln auf

Wenn dann aber eines Tages die Rente nicht mehr reicht und das Ersparte aufgebraucht ist, kommen die Betroffenen nicht umhin, Sozialhilfe zu beantragen. Ein Umstand, den Henry Graichen beklagt, den er aber nicht ändern kann. „Dauerhaft muss sich der Gesetzgeber hier etwas einfallen lassen.“ Denn auf lange Sicht werde der Landkreis nicht in der Lage sein, diese Lücke zu schließen. In diesem Jahr müssen voraussichtlich 3,8 Millionen Euro an ungedeckten Heimkosten übernommen werden – ein neuer Spitzenwert. Erst kürzlich bewilligte der Kreistag dafür zusätzliche Gelder.

Eigenanteil in Sachsen bei durchschnittlich 1600 Euro

Bundesweit stieg der durchschnittlich zu zahlende Eigenanteil zuletzt auf mehr als 2000 Euro. Das geht aus Zahlen des Verbandes der Ersatzkassen ( vdek) hervor. Die Summe setzt sich aus Zuzahlungen für die reine Pflege und Betreuung, den Kosten für Unterkunft und Verpflegung und den anteilig auf die Heimbewohner umgelegten Investitionskosten der Objekte zusammen. Sächsische Heimbewohner kommen dabei vergleichsweise noch glimpflich davon. Im Freistaat kostet ein Heimplatz die Bewohner derzeit durchschnittlich 1621 Euro. Am teuersten ist die stationäre Betreuung in Nordrhein-Westfalen, wo im Schnitt 2405 Euro an den Senioren hängenbleiben.

Was ein Platz kostet Folgende Eigenanteile sind von den Bewohnern monatlich in den Pflegegraden 2 bis 5 zu zahlen: Altenpflegeheim „ Carl Heinrich“ Borna: 1382 Euro Azurit Borna: 1869 Euro Seniorenpflegeheim Borna-West: 1408 Euro Seniorenheim „Am Park“ Böhlen: 1998 Euro Seniorenzentrum Böhlen: 1382 Euro Altenpflegeheim Bergstraße Brandis, Haus 1: 1454 Euro Altenpflegeheim „ Wenceslaus Linck“ Colditz: 1531 Euro Haus Wyhra Frohburg: 1602 Euro Altenpflegeheim „Hedwig Bergsträßer“ Grimma: 1267 Euro K & S Seniorenresidenz Grimma, Haus Muldental: 1415 Euro Bella Seniorenresidenz Groitzsch: 1596 Euro Altenpflegeheim „ Katharina von Bora“ Groitzsch: 1379 Euro Seniorenheim „Am Schwarzholz“ Kitzscher: 1953 Euro Muldentalstift Naunhof: 1608 Euro Altenpflegeheim „Charlotte Winkler“ Naunhof: 1578 Euro Seniorenresidenz Polenz: 1346 Euro Altenpflegeheim „ St. Barbara“ Regis-Breitingen: 1682 Euro Altenpflegeheim „ Claudine Thevenet“ Seelingstädt: 1843 Euro Seniorenzentrum Hohburg Haus Alma: 1885 Euro Altenpflegeheim „ St. Hedwig“ Wurzen: 1791 Euro

Von Simone Prenzel