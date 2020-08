Landkreis Leipzig

Wer dicht am Tagebau lebt, kennt das leidige Problem: Bei bestimmten Wetterlagen und Stürmen fegen riesige Staubwolken über die Region. Dann heißt es, schnell die Fenster zu schließen und manch einer nimmt noch fix die Wäsche ab. Jüngstes Beispiel ist der Sturm-Tag am vergangenen Mittwoch.

„In Deutzen war es sehr, sehr schlimm. Auch Neukieritzsch-Nord war stark betroffen“, sagte Gemeindechef Thomas Hellriegel ( CDU). Gleich am Mittwochmorgen nahm er Kontakt zum Bergbauunternehmen Mibrag auf. „Die haben alles getan, was möglich war“, meinte er. Extra-Wasserwagen waren im Einsatz. Die Absetzer wurden gestoppt, damit nicht auch noch der Staub von den Abraummassen durch die Gegend fliegt.

Kritik am Tagebaudreck

Doch bei solchen Ausnahme-Stürmen könne man eben nichts machen. Neukieritzsch sei umgeben von zwei großen Tagebaulöchern. Bei extremer Trockenheit und starkem Sturm seien die Staubmassen nicht in den Griff zu bekommen, „wir werden ein Stück weit damit leben müssen“, sagte der Neukieritzscher Bürgermeister. Auch er schloss am Mittwoch im Gemeindeamt sein Bürofenster.

Neukieritzsch war stark betroffen, hier am Sportplatz. Quelle: privat

Jens Hausner hält die Tagebau-Belastungen für zu stark. Er sitzt für Bündnis 90/Grüne im Groitzscher Stadtrat und engagiert sich seit mehr als zehn Jahren in der Bürgerinitiative Pro Pödelwitz für die Erhaltung seines Heimatdorfes. „In Leipzig werden Straßen gesperrt wegen der Feinstaubbelastung, die man kaum wahrnehmen kann, und hier versinkt eine ganze Region im Tagebaudreck“, kritisierte der Bergbau-Gegner.

Auswirkung von Klimaveränderung

Das sei nicht mit Ausnahme-Wetterlagen zu entschuldigen, „wir erleben gerade eine Klimaveränderung“, das bedeute auch künftig mehr Trockenheit. Im Tagebau herrsche eine spezielle Thermik. Die Löcher würden sich aufheizen und seien bis zu zehn Grad Celsius wärmer als das Umfeld. Dies wiederum habe Auswirkungen auf das Wetter, „Regengebiete werden verdrängt“.

Bürgermeister Thomas Hellriegel: „In Deutzen war es sehr, sehr schlimm. Auch Neukieritzsch-Nord war stark betroffen.“ Quelle: LVZ-Archiv

Sein Heimatdorf habe vom Staub am Mittwoch gar nichts abbekommen, weil der Wind genau in die andere Richtung blies. Ein Großteil der Pödelwitzer stimmte damals der Umsiedlung zu, weil sie nicht über Jahrzehnte an der Tagebaukante mit hoher Lärm- und Staubbelastung leben wollten. „Ein Gutachten sagt aber ganz klar, dass wir gar nicht in der Hauptwindrichtung liegen und nur etwa einen Monat im Jahr die Auswirkungen spüren“, meinte der Sprecher der Bürgerinitiative. „ Neukieritzsch hätte umgesiedelt werden müssen, nicht Pödelwitz.“

Genehmigung auf den Prüfstand?

Der Sturm am Mittwoch habe ganze Ortslagen in Staub gehüllt. „Solche Wetterlagen werden in Zukunft massiver auftreten und das Bergbauunternehmen kann dies nicht in den Griff kriegen“, meinte Hausner. Deshalb müsse man sich fragen, „ob bei dieser Belastung die Genehmigung für einen Kohlebergbau noch aufrecht erhalten werden kann“.

Jens Hausner: „In Leipzig werden Straßen gesperrt wegen der Feinstaubbelastung, die man kaum wahrnehmen kann und hier versinkt eine ganze Region im Tagebaudreck.“ Quelle: LVZ-Archiv

Solche Diskussionen hält Sven Ohnesorge von der Einwohnerkontaktgruppe Lippendorf/Kieritzsch für unrealistisch. Er selbst wohnt an der Tagebaukante. Die Kontaktgruppe arbeite eng mit der Mibrag zusammen, um auf Probleme schnell reagieren zu können. „Wir wollen dabei das Bestmögliche für die Region erreichen“, sagte er.

Staubbelästigung hat zugenommen

Ja, die Staubbelästigung habe in der jüngeren Vergangenheit zugenommen. „Wir sind damit unzufrieden und das ist nicht schön, aber man kann niemandem die Schuld fürs Wetter geben“, meinte der Lippendorfer. Das Bergbauunternehmen leite vieles in die Wege, bei Sturmwarnungen werde die Kontaktgruppe vorab informiert, die dann wiederum den Leuten im Ort Bescheid gibt.

Muss die Bevölkerung mit solchen „Ausnahme-Tagen" leben oder ist hier ein Umdenken erforderlich? Wenn auch in den nächsten Jahren die Trockenheit anhält, könnte die Staubbelastung in der Tagebauregion weiter zunehmen. Weiter wie bisher? Auch wenn es unangenehm ist: Wer an der Tagebaukante lebt, muss mit gewissen Beeinträchtigungen leben. Die Mibrag ist schon sehr aktiv mit ihren Gegenmaßnahmen. Bei solchen extremen Stürmen kann man eben nichts machen. Der Klimawandel wird die Situation verschärfen. Das ist der Bevölkerung nicht zuzumuten. Hier müssen Veränderungen geschehen und ein Umdenken erfolgen.

Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Mibrag) sieht den Sturm vom Mittwoch als Ausnahme. „Das war ein angekündigtes Sturmtief“, sagte Mario Simon, Pressesprecher des Unternehmens. Bei allen lang- und kurzfristigen Maßnahmen könne man hier wenig ausrichten.

Um Staub zu verhindern, begrünt und bewässert die Mibrag seit Jahren große Flächen. Auch mit der Verklebung gebe es gute Erfolge. Dabei wird eine pappmachéartige Masse per Hubschrauber auf ein viele Hektar großes Kippengelände gesprüht, womit Staub gebunden werden soll. Zudem stoppt das Unternehmen Tagebaugroßgeräte, wenn ein Sturmtief naht – wie auch am Mittwoch.

Von Claudia Carell