Landkreis Leipzig: Villa in Braußwig nimmt jetzt Kinder aus schwierigen Familien auf

Kitzscher/Braußwig

Der frühere Kindergarten im Kitzscheraner Ortsteil Braußwig heißt jetzt „Villa Braußewind“. Die neuen und künftigen Bewohner sind junge Menschen, für die Villen bisher eher nicht zum gewohnten Lebensumfeld gehörten: Kinder und Jugendliche aus schwierigen Familienverhältnissen. Die ersten drei Jungs sind bereits eingezogen.

„Wir sind eine Einrichtung der Jugendhilfe und der Erziehungshilfe“, sagt Norbert Streng. Er ist der pädagogische Leiter des privaten Trägers N&T Wohnen, der seit 2016 mit einer Wohneinrichtung in Leipzig ansässig ist und vor knapp anderthalb Jahren mit der Sanierung des Gebäudes neben dem Flüsschen Eula begonnen hatte.

Norbert Streng, pädagogischer Leiter. Quelle: André Neumann

Äußerlich ist das zu einem nicht zu übersehenden Farbtupfer am Rande des Ortes geworden. Was im Inneren passiert, hat zunächst einmal für Gerüchte und ein paar Vorurteile gesorgt. Angeblich sollen hier 40 Schwererziehbare untergebracht werden, so lassen die Befürchtungen auf den Punkt bringen, die die Runde machten. Befeuert wurden sie durch das mehrmalige Auftauchen eines Streifenwagens. Der brachte einen ausgebüchsten 13-Jährigen zurück in seine Wohngruppe.

Jugendamt entscheidet über Lösung aus dem Elternhaus

„Es gibt keinen Grund für Ängste“, sagt Norbert Streng. Und erklärt erst einmal, worum es in der „Villa Braußewind“ geht. Die ist vorübergehend neue Heimat für Mädchen und Jungen aus Familien, in denen die Eltern mit der Erziehung überfordert sind, in denen es Fälle von Drogensucht gibt, oder wo die Gefahr der Kindeswohlgefährdung besteht.

Einem der drei ersten Bewohner starb vor anderthalb Jahren die Mutter. Streng spricht von „unbegleiteter Trauerbewältigung“ bei dem Jungen. Dessen Vater sei als Alleinerziehender überfordert gewesen. „Und da gab es auch noch einen Stiefvater“, fügt er vielsagend hinzu.

Über die Lösung aus dem Elternhaus und die Betreuung in einer stationären Einrichtung entscheide immer das Jugendamt. Woher die Zahl 40 kommt, weiß Norbert Streng nicht. Quatsch sei das. In Braußwig sollen maximal zwölf Kinder und Jugendliche leben. Drogensüchtige würden nicht aufgenommen. Die Mädchen und Jungen können aus dem Landkreis Leipzig und der Stadt Leipzig kommen. Darüber hinaus bietet N&T Wohnen seine Dienstleistung auch bundesweit den Jugendämtern an.

Aus dem ehemaligen Kindergarten wurde die "Villa Braußewind". Quelle: André Neumann

An jeder Tür ein fröhlicher Smiley

Die Villa ist nach der Sanierung auch innen kaum wieder zu erkennen. Zwei Wohngruppen für je sechs Bewohner haben je einen eigenen Eingang. Der für die Jüngeren, die Sechs- bis Zwölfjährigen, geht nach vorn raus, zum Spielplatz. Ihre Wohnung, die im Moment noch leer ist, befindet sich im Erdgeschoss. Die Jugendlichen ab 13 Jahren leben oben.

Der Aufbau der Wohngruppen ist ähnlich. Jeder, der hier wohnt, bekommt ein eigenes Zimmer mit Bett Kleiderschrank und Schreibtisch und viel Raum für eigene Ausstattung. In einer großen Wohnküche ist viel Platz zum gemeinsamen Kochen. Wichtiger Mittelpunkt ist der große Tisch fürs gemeinsame Essen, für Spiele, Tagesplanung, Absprachen. Gläserne Wände sorgen für Licht, geben den Betreuern aber auch den Blick frei auf den Flur, von dem die Türen zu den Zimmern abgehen. An jeder hängt ein fröhliches Bild im Smiley-Stil.

Die Wohnküche mit dem zentralen großen Tisch. Quelle: André Neumann

N&T Wohnen will nicht nur mit den Kindern therapeutisch arbeiten. Für das Ziel einer Rückkehr in die Familie befasst sich der Träger auch mit den Eltern seiner Bewohner. „Neunzig Prozent der Eltern lieben ihre Kinder wirklich“, ist Norbert Streng überzeugt. „Sie schaffen es nur nicht, sie zu fördern.“ In all diesen Fällen lohne es sich, auch mit den Eltern zu arbeiten, sagt der lebens- und praxiserfahrene pädagogische Leiter.

Deswegen beschäftigt der Träger auch einen so genannten Elterncoach, und deswegen gibt es im Erdgeschoss der „Villa Braußewind“ auch eine Eltern-Trainingswohnung. Hier sollen Eltern unter Anleitung gemeinsam mit ihren Kindern Tagesabläufe planen und Strukturen kennen lernen.

Träger will sich zum Dorf hin öffnen

Gegen Gerüchte und Ängste hilft Offenheit, ist eine weitere Überzeugung von Norbert Streng. Deswegen möchte er die Kinder und Jugendlichen – die schon da sind und die noch kommen werden – bald im Dorf und in Kitzscher integrieren. „Wir haben uns beim Kinder- und Jugendtreff vorgestellt“, sagt er. Außerdem sollen die drei Erstbewohner aus Leipzig bald hier zur Schule gehen. Auch zum ortsansässigen Alpaca-Hof ist schon Kontakt hergestellt worden.

Lustige Bilder schmücken die Türen. Quelle: André Neumann

Wenn es die Corona-Lage wieder zulässt, möchte N&T Wohnen zu einem Tag der offenen Tür einladen, auch ein öffentliches Sommerfest sei geplant. Sollte im Sommer auf dem Spielplatz vor der Villa das Jubiläum 925 Jahre Dittmannsdorf gefeiert werden können, stelle man gern Strom und Wasser zur Verfügung, sagt Streng.

Wenn auf diese Weise die Integration gelingt, ist der pädagogische Leiter zuversichtlich, dann dürften auch die Ausflüge des 13-Jährigen zur alten Gang in Leipzig-Grünau ein Ende finden, von denen ihn bis jetzt die Polizei zurückbrachte.

Von André Neumann