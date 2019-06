Landkreis Leipzig

Der Landkreis will es im Kampf gegen Drogen nicht beim Verteilen von Flyern belassen: Im kommenden Jahr setzt man erneut auf die Wirkung des Antidrogenzuges Revolution Train. „Die Resonanz auf das Projekt war so positiv, dass wir uns zu einer Neuauflage entschlossen haben“, erklärt Jugendamtsleiter Jens Ranft im Namen des Landkreises.

Für zwei Tage hatte der gepanzerte Koloss im Juni 2018 auf Gleis 1 des Bornaer Bahnhofs Station gemacht. Über tausend Besucher wurden durch die Abteile gelotst, darunter 30 Schulklassen aus der gesamten Region. In sechs Waggons stellt der Revolution Train die Chronologie einer Suchtkarriere nach. Angefangen vom ersten Drink in der Disco über spätere Alkoholexzesse, Ärger mit der Polizei bis zum endgültigen Abrutschen in den Drogensumpf.

Zug ist außergewöhnliche Präventionsmaßnahme

Das tschechische Gefährt gilt als außergewöhnliche Präventionsmaßnahme, um länderübergreifend der Vormarsch von Crystal und Co. zu stoppen. Wer den Zug betritt, bekommt vor Augen geführt, wie eine Drogenkarriere enden kann. Das Besondere: Die Jugendlichen sind selbst Teil der Handlung, müssen sich unangenehmen Fragen stellen und entscheiden, wie sie selbst handeln würden.

Der Antidrogen-Zug machte vergangenes Jahr zwei Tage Station in Borna. Quelle: Andreas Döring

„Der Revolution Train hat bei allen Beteiligten einen bleibenden Eindruck hinterlassen“, bestätigt Kristin Koch, zuständige Projektbetreuerin im Jugendamt. „Die Nachfrage nach Plätzen war enorm, als der Zug in Borna Station machte. Wir konnten damals gar nicht alle Anfragen befriedigen.“ Einige Besucher, die den Zug unbedingt von innen sehen wollten, hätten sogar eine Art Sitzstreik abgehalten, verdeutlicht die Mitarbeiterin das Ausmaß des Interesses.

Eltern äußerten, dass ihnen der Zug eine völlig neue Gesprächsebene eröffnet habe, um das Thema Drogen anzusprechen. „Auch bei den beteiligten Schulen, Sozialarbeitern und anderen Multiplikatoren war die Resonanz durchweg positiv“, bestätigt Kristin Koch.

Befragung wirft Schlaglicht auf Umgang mit Rauschmitteln

Dass der Landkreis keine Oase der Glückseligen ist, belegen seit Jahren steigende Zahlen in den Suchtberatungsstellen. Ein Schlaglicht auf den Umgang mit legalen und illegalen Rauschmitteln liefert aber auch eine Befragung, die mit dem Revolution Train einher ging. Bei ihrem Aufenthalt füllten 571 Kinder und Jugendliche entsprechende Fragebögen aus. Mit teilweise erschreckenden Ergebnissen: Über 70 Prozent hatten bereits Kontakt mit Alkohol. Vereinzelt bereits im Alter von sieben, acht Jahren.

Ein Drittel der 13-Jährigen hatte in den letzten 30 Tagen Alkohol konsumiert. Bei den 15-Jährigen waren es bereits über 60 Prozent. Neugier und Bekannte spielen beim ersten Griff zum Glas oder zur Zigarette eine große Rolle. So gaben über 80 Prozent der Jugendlichen an, ihre erste Zigarette von Freunden erhalten zu haben. Über 13 Prozent kreuzten bei den Antwortmöglichkeiten „geklaut“ an.

Schülerbefragung ab September an allen Schulen geplant

Fast zehn Prozent der Befragten hatten schon einmal Marihuana ausprobiert. 22 Prozent gaben an, das Suchtmittel leicht bis sehr leicht beschaffen zu können. 5,6 Prozent hatten schon Schnüffelstoffe genommen. Vereinzelt genannt wurde auch der Konsum von Kokain, Kräutermischungen und Ecstasy. Acht Prozent sagten, dass sie jederzeit an Crystal herankommen würden.

Jugendamtsleiter Jens Ranft betont, dass die Fragebögen nur ein Schlaglicht werfen und soziologischen Maßstäben nicht Stand halten. Deshalb plane der Landkreis im Rahmen der Kooperation „Prävention im Team“ ab Herbst eine eigene, umfassende Schülerbefragung. „Diese soll sich an alle Kinder und Jugendlichen ab der 5. Klasse richten.“

Die anonyme Onlinebefragung soll im September 2019 starten und alle Schultypen, auch Berufsschulen und freie Schulen, umfassen. Die Infoflyer werden bereits mit den Zeugnissen im Juli verteilt. Ziel sei, alle Schutz- und Risikofaktoren aus dem Umfeld der Kinder und Jugendlichen zu erfassen, erläutert Kristin Koch. Dabei hoffe man auch auf die Kooperation der insgesamt 42 kontaktierten Schulen. Auch im Kreiselternrat sei die Aktion vorgestellt worden.

Bereits jetzt beginnen auch erste Vorbereitungen für den Aufenthalt des Revolution Train. Der Aufwand, den Zug eigens aus Prag nach Sachsen zu holen, ist enorm und mit hohen Kosten verbunden. Deshalb werden erneut Sponsoren gesucht, um den Stopp im Landkreis 2020 finanziell zu unterstützen. Wo der 160 Meter lange gepanzerte Zug einrollt, steht noch nicht fest. „Wir brauchen einen Bahnhof und ein freies Gleis“, benennt Ranft die logistischen Voraussetzungen. „Die Entscheidung über den Ort ist noch nicht gefallen.“

Von Simone Prenzel