Borna

Der Landkreis Leipzig hat am Mittwoch in einer neuen Allgemeinverfügung Lockerungen von Schutzmaßnahmen und ein Alkoholverbot postuliert. Laut Prognosen des Freistaats Sachsen könnte der Landkreis aber in wenigen Tage dazu gezwungen sein, die Lockerungen wieder zurückzunehmen.

Laut der aktuellen Corona-Schutzverordnung dürfen bei einer Inzidenz von über 100 auch weiterhin nur die Geschäfte des täglichen Bedarfs und der Grundversorgung öffnen. Jedoch ist es auch möglich, dass Einrichtungen des Einzel- und Großhandels und Ladengeschäfte mit Kundenverkehr für höchstens einen Kunden pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen. Allerdings sind für die Kunden eine Terminbuchung und ein tagesaktueller negativer Schnell- oder Selbsttest Voraussetzung. Gleiches gilt für den Besuch von Botanischen und zoologischen Gärten, Tierparks, Museen, Galerien und Gedenkstätten.

Sport und körpernahe Dienstleistungen möglich

Für Erwachsene ist auch der Individualsport alleine oder zu zweit und unter freiem Himmel zulässig. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen draußen sogar in Gruppen bis zu 20 Personen zum Sporttreiben zusammenkommen.

So lange sich Inhaber und Angestellte zwei mal wöchentlich auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen und auch die Kunden einen tagesaktuellen negativen Test vorlegen, steht auch einem Besuch im Friseursalon oder Kosmetik und Tattoostudios nichts mehr im Weg.

Rücknahme der Lockerungen droht

Die genannten Lockerungen sind aber nur möglich, so lange nicht mehr als 1 300 Normalbetten in den sächsischen Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt sind. Diese Marke könnte demnächst erreicht werden. In einer Pressemitteilung teilte der Landkreis Leipzig mit, dass der Richtwert bereits am am kommenden Sonntag vermutlich überschritten würde. Dies ginge aus einer Prognose des Freistaats Sachsen hervor. Dann müsste der Landkreis die beschlossenen Lockerungen wieder zurücknehmen. Am vergangenen Mittwoch belegten in Sachsen schon 1094 Covid-Patienten Krankenhaus- Normalbetten.

Landkreis verhängt Alkoholverbot

Unabhängig von der 1 300er-Marke verhängte der Landkreis Leipzig zudem ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Demnach ist der Konsum von Alkohol an folgenden Orten untersagt: Im Bereich von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen sowie auf öffentlichen Parkplätzen und Parkplätzen vor Einkaufszentrum und Groß- und Einzelhandelsgeschäften, in Parkhäusern, Parkgaragen, auf Parkdecks, auf Spiel- und Sportplätzen, vor und an Tankstellen, Busbahnhöfen, vor und in Bahnhöfen, Auf Marktplätzen und in öffentlich zugänglichen Parkanlagen.

Von LVZ/tnh