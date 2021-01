Landkreis Leipzig mit weniger Neuansteckungen: Inzidenz sinkt unter 300

Landkreis Leipzig

Obwohl die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis mit über 8000 eine dramatische Dimension erreicht, gibt es am Wochenende positive Signale. Es kamen weniger neue Fälle hinzu als noch vor Wochenfrist. Auch die Zahl der Todesfälle stieg nicht so rasant. Ob das an verzögerten Informationen durch das Wochenende liegt, ist abzuwarten.

So waren gestern 8.087 Personen im Landkreis Leipzig mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 58 mehr als am Sonnabend. Im Vergleich zum Freitag ist das ein Plus von 145 Neuansteckungen. Gezählt werden fortlaufend alle Infektionen, die seit Anfang März 2020 im Kreisgebiet nachgewiesen wurden.

Weniger Todesfälle am Wochenende gemeldet

Etwa 856 Personen sind im Landkreis Leipzig aktuell infiziert. In Quarantäne befinden sich derzeit 3.149 Personen, dies sind Infizierte sowie Kontaktpersonen der Kategorie I.

Bislang wurden im Landkreis Leipzig 153 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus bekannt. So verstarben seit Freitag 14 Menschen, am Sonntag wurde kein Todesfall gemeldet.

Trendwende bei 7-Tage-Inzidenz

Nach wie vor ist die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis zu hoch – sie überschreitet den 41. Tag in Folge den kritischen Wert von 200. Aber es deutet sich eine Trendwende an. In den zurückliegenden sieben Tagen nahm der Inzidenzwert ab. Lag er vor einer Woche noch bei 436, so vermeldete das Robert-Koch-Institut am Sonntag erstmals einen Wert unter 300. Die aktuelle Inzidenz für den Landkreis liegt bei rund 298. Das bedeutet, dass sich im Landkreis Leipzig laut RKI in den letzten sieben Tagen 769 Personen neu infiziert haben.

Von Birgit Schöppenthau