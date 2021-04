Landkreis Leipzig

Für den Dienstag gleich nach dem Osterfest hat der Landkreis Leipzig Lockerungen im Corona-Lockdown angekündigt. Diese können unabhängig von der Inzidenzwert-Grenze 100 möglich werden, wenn sachsenweit weniger als 1300 Krankenhaus-Betten auf den Normalstationen mit Covid-19-Erkrankten belegt sind. Wie Behördensprecherin Brigitte Laux informiert, arbeitet das Landratsamt an einer entsprechenden Allgemeinverfügung.

Aktuell wenig Öffnungen wegen Inzidenz über 100

Diese soll am späten Montagnachmittag mit Gültigkeit ab dem 6. April veröffentlicht werden. Wenn dann die Voraussetzungen noch erfüllt sind, so Laux. Vorerst dürfen laut aktueller Corona-Schutzverordnung aufgrund einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 nur die Geschäfte des täglichen Bedarfes und der Grundversorgung öffnen sowie wenige Dienstleistungen angeboten werden. Den Wert, der die Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner angibt, hat das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Leipzig am 1. April mit 186,3 mitgeteilt.

Was ab 6.April wieder möglich werden soll

Handel/Einrichtungen: Die neue Allgemeinverfügung könnte wieder den Einkauf mit Terminbuchung (Click & Meet) erlauben. Dabei ist dann pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche maximal ein Kunde zulässig, der zudem einen tagesaktuellen negativen Selbst- oder Schnelltests vorlegen muss. Zudem sind die Daten für die Kontaktnachverfolgung aufzunehmen. All das gilt auch für botanische und zoologische Gärten, Tierparks, Museen, Galerien und Gedenkstätten.

Sport: Zulässig soll dann auch Individualsport im Außenbereich mit Beschränkungen sein. Er kann allein und zu zweit ausgeübt werden sowie in Gruppen von bis zu 20 Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Außensportanlagen dürfen genutzt werden.

Dienstleistungen: Bei körpernahen Dienstleistungen ist ein Hygienekonzept nötig, das für Betriebsinhaber und Beschäftigte zwei wöchentliche Corona-Tests vorsieht sowie die Ansammlung von Kunden vermeidet, etwa mit gestaffelten Zeitfenstern. Kunden benötigen einen tagesaktuellen negativen Test, der vom geschulten Dienstleister (Schnelltest) beziehungsweise vom Kunden unter Aufsicht des Dienstleisters (Selbsttest) vorgenommen wird.

Schlechte Prognose für Dauer der Lockerungen

Allerdings weist Landkreis-Sprecherin Laux schon darauf hin, dass die Lockerungen womöglich nur von kurzer Dauer sind. Am 31. März waren in sächsischen Krankenhäusern 1048 Normalbetten mit Covid-19-Patienten belegt, schreibt sie; der Wert am 1. April war 1019 (Quelle: www.coronavirus.sachsen.de/infektionsfaelle-in-sachsen-4151.html). Laut Prognose vom Freistaat werde die 1300-Betten-Grenze am 11. April überschritten, wodurch der Kreis seine Regelungen zurücknehmen müsste. Wie es vor wenigen Tagen im März schon mal passiert war.

