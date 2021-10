Landkreis Leipzig weiter über Inzidenz von 35: Schärfere Corona-Regeln ab Dienstag

Landkreis Leipzig

Eine kurze Zeit der Entspannung geht im Landkreis Leipzig ihrem Ende entgegen: Ab Dienstag (5. Oktober) greifen in der Region wieder strengere Corona-Regeln, wie die Kreisbehörde am Montag erklärte.

Kurve der Infektionen zeigt im Landkreis wieder nach oben

Die für Verschärfungen maßgebliche Schwelle von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen war am vorigen Mittwoch das erste Mal gerissen worden und kletterte seitdem von Tag zu Tag. Auch am Wochenende setzte sich der Anstieg fort. Am Sonntag lag die Inzidenz bei 68,9. Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut einen weiteren Sprung auf 80,9. Damit lag der Landkreis Leipzig sowohl über dem Sachsen- als auch dem Bundesdurchschnitt. Die Kreisbehörde kann nach wie vor keine Cluster ausmachen: „Die Infektionen finden in Kitas und Schulen statt, und dann kommt die Weiterverbreitung unter den entsprechenden Familienmitgliedern hinzu“, erklärt Belinda Reg’n, stellvertretende Pressesprecherin des Landratsamtes.

3G-Regel tritt in vielen Bereichen in Kraft

Folge des dauerhaften Anstiegs auf über 35: Laut gültiger sächsischer Corona-Schutzverordnung tritt damit ab Dienstag in vielen Bereichen die sogenannte 3G-Regel in Kraft. In Restaurants, beim Frisör oder im Fitnessstudio müssen Besucher dann wieder nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Gleiches gilt für Schwimm- und Sporthallen sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen oder Hotels. Zudem müssen Gäste wieder ihre Kontaktdaten hinterlassen. Tests, die ab 11. Oktober kostenpflichtig werden, dürften damit für Ungeimpfte wieder größere Bedeutung erlangen.

Keine gravierenden Auswirkungen hat der Anstieg der Zahlen derweil auf den Betrieb von Kitas und Schulen: Die Staatsregierung hatte sich bekanntlich darauf verständigt, den Regelbetrieb in allen Schulformen inzidenzunabhängig zu gewährleisten. „Schulschließungen“, erklärt Belinda Reg’n, „deuten sich bisher im Landkreis auch nicht an.“ Einzige Änderung ab 5. Oktober: An weiterführenden Schulen gilt wieder eine Maskenpflicht im Unterricht.

Klinikaufnahmen entscheiden über weitere Maßnahmen

Zusätzlich zu den Neuinfektionen rückt eine neue Kenngröße in den Fokus: die Hospitalisierungs-Inzidenz. Der Wert zeigt an, wie viele Covid-19-Patienten in Kliniken pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen aufgenommen werden. Für die Krankenhäuser gilt dabei eine Vorwarn- und eine Überlastungsstufe: Bei 650 belegten Betten auf Normal- oder 180 auf Intensivstationen ist die sogenannte Vorwarnstufe erreicht, die Grenze für die Überlastungsstufe liegt bei 1300 oder 420 Betten. Schulschließungen, so betonte Kultusminister Piwarz (CDU), würden erst bei Erreichen der Überlastungsstufe wieder zum Thema, dann aber auch nicht flächendeckend.

Wunsch nach klarer Regelung

Eine von der Politik vorgegebene klare Regelung wünscht sich Ivo Lottig. Der Betreiber des Naunhofer Stadtgut Restaurants „Standuhr“ lehnt es grundsätzlich ab, die Rolle eines Entscheiders hinsichtlich der Einlasskriterien 2G respektive 3G zu übernehmen. „Ich entnehme den Kontakten meiner Gäste eine große Unsicherheit. Und diese dürfte nicht kleiner werden, wenn ich als Gastronom damit anfange, mir aus vielen möglichen Regeln eine auszusuchen.“

Das Letzte, was ein Gastronom gebrauchen könne, seien Diskussionen mit den Gästen, wer Zutritt zum Restaurant habe. „Wenn ich diesen etwa dem 18-jährigen Sohn einer Familie aufgrund unklarer Regeln verwehren muss, dann ist dies geschäftsschädigend“, gibt der Naunhofer Gastronom zu bedenken. Derzeit wisse er nicht wirklich, wie es in den nächsten Tagen weitergehen wird. „Ich weiß nur, dass ich kein Schild an mein Restaurant hängen werde, auf dem 2G oder 3G als Eintrittskriterium steht.“

Händlerschaft ist verunsichert

Unsicherheit ist auch bei Anke Rüssel spürbar. „Gibt es ab dieser Woche eine Testpflicht für alle Berufsgruppen mit Kundenkontakt?“, fragt die Vorsitzende des Gewerbevereins Grimma/Sachsen. Und wenn ja, gelte diese auch für Geimpfte und Genesene? Am Montagvormittag jedenfalls lagen ihr zu diesen Fragen noch keine Antworten vor.

In jedem Fall sei sie aber froh, dass das von ihrem Verein organisierte Grimmaer Stadtfest am vorletzten Wochenende gut über die Bühne gegangen sei. „Wir haben viel Aufwand rund um Corona betrieben, und ich bin überzeugt, dass das Fest kein Infektionstreiber gewesen ist“, so die Drogistin. Hinsichtlich der Weihnachtsmärkte sei sie aber skeptisch. „Ich war am Wochenende beim Weinfest in Radebeul und Meißen. Dort waren Massen zusammengekommen.“

Auf 3G-Regelung eingerichtet

Weil zu den Heimspielen des Damen-Zweitligateams des Volleyballvereins Grimma derzeit maximal 200 Fans in die Muldentalhalle kommen, gibt sich Teammanager Christian Beutler entsprechend entspannt. „Auch wenn es bis zu unserem nächsten Heimspiel am 17. Oktober noch eine Weile hin ist, sind wir grundsätzlich auf die Einhaltung der 3G-Regel und die Kontaktnachverfolgung eingerichtet“, so der neue Strippenzieher beim Südstaffel-Meister der Jahre 2012 und 2013. Auch auf die kleine Gruppe jener Spielerinnen, die noch nicht geimpft ist, kämen neue Auflagen zu. Hätten sie sich bislang nur vor den Spielen testen lassen müssen, werde dies künftig auch vor jedem Training erforderlich sein.

Tests sind auch das Stichwort für das Bad Lausicker Freizeitbad Riff. „Bei uns gilt ab Dienstag die 3G-Regel, und wir werden mit Unterstützung des DRK in dieser Woche ein Testzentrum vorhalten“, informiert Betriebsleiter René Wünscher. Wie es in der nächsten Woche nach dem Auslaufen der kostenfreien Testmöglichkeiten weitergehen wird, sei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht geklärt.

