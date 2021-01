Landkreis Leipzig weitet Stallpflicht wegen Geflügelpest aus

Landkreis Leipzig

Wegen des Vogelgrippe-Risikos hat der Landkreis Leipzig die Stallpflicht für Geflügel weiter ausgeweitet. Eine Freilandhaltung von Hühnern, Enten, Gänsen und anderem Federvieh ist demnach seit 6. Januar in Risikogebieten untersagt, teilt Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, mit.

Als Risikogebiete gelten vor allem die Uferbereiche von Seen, Teichen und Flüssen. Geflügel muss dort so gehalten werden, dass es keinen Kontakt zu Wildvögeln haben kann. Im Landkreis Leipzig betroffen sind die Verläufe der Mulde einschließlich beider Zuflüsse von Zwickauer und Freiberger Mulde sowie die Weiße Elster. Auch in der Nähe aller großen Seen gelten nun besondere Vorsichtsmaßnahmen. Die Allgemeinverfügung, die am Dienstag ergangen ist, listet knapp 50 Seen, Teiche und Speicherbecken auf, in deren Nähe das Geflügel nun im Stall bleiben muss. Die Freilandhaltung ist in einem Bereich von bis zu 500 Metern zu den jeweiligen Uferlinien untersagt.

So gilt das gesamte südliche Leipziger Neuseenland nunmehr als Risikogebiet, ebenso sämtliche Haselbacher Teiche, die Eschefelder Teichgruppe oder auch der Moritz- und Grillensee bei Naunhof. Auch die Speicherbecken Witznitz und Borna oder die Talsperre Schönbach zählen zu den aufgelisteten Revieren, in deren Umfeld das Federvieh nunmehr Hausarrest hat.

Orte mit viel Geflügel gelten ebenfalls als Risikogebiet

Zudem wurden Ortslagen mit besonders hoher Geflügeldichte zu Risikogebieten erklärt. Dabei handel es sich um die Städte Pegau und Borna (jeweils ohne Ortsteile), den Ortsteil Panitzsch der Gemeinde Borsdorf, den Ortsteil Hohburg der Gemeinde Lossatal, den Ortsteil Denkwitz der Stadt Grimma, den Ortsteil Deuben der Gemeinde Bennewitz, den Ortsteil Hohnbach der Stadt Colditz sowie den Ortsteil Bruchheim der Stadt Geithain.

Die Unterbringung muss laut Kreisbehörde in den genannten Gebieten in geschlossenen Ställen oder geschützten Gehegen erfolgen. Notwendig sei eine nach oben gesicherte dichte Abdeckung und eine gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherte Seitenabgrenzung.

Keine weiteren neuen Vogelgrippe-Fälle nach Mutzschen und Roda

Hintergrund der Schutzmaßnahmen ist der Ausbruch der Geflügelpest bei der Firma Eskildsen in Mutzschen. Hier musste nach Bestätigung der Vogelgrippe durch das Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit der gesamte Restbestand von rund 9000 Zuchtgänsen liquidiert werden. Zudem war das für Tiere gefährliche Virus H5N8 in einem zweiten Geflügelbestand in Roda nachgewiesen worden. Weitere Fälle von Vogelgrippe seien im Landkreis bisher nicht aktenkundig geworden, so Landrat Henry Graichen ( CDU) am Mittwoch.

Infizierte Wildvögel gelten als Gefahrenquelle

Dennoch will die Kreisbehörde jetzt besondere Vorsicht walten lassen. „Die Dichte der Wildvogelpopulationen in den Rastgebieten kann in den kommenden Wochen weiter zunehmen“, warnt das zuständige Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt. Diese Bedingungen würden die Übertragung des Virus begünstigen. „Tote, infizierte Wildvögel werden von Aasfressern aufgenommen. Damit steigt auch das Risiko der Eintragung in umliegende Geflügelhaltungen.“

Der Hausarrest für Hühner, Enten und Co. gilt bis auf Widerruf. Für Verstöße können Tierhalter mit bis zu 30 000 Euro zur Kasse gebeten werden. Wie viele Geflügelhalter im gesamten Landkreis betroffen sind, konnte die Behörde vorerst nicht beantworten.

Von Simone Prenzel