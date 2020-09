Landratsamt: Keine Kritik an Wahl von Pegaus Wehrleitung

Pegau

Die Querelen um die Wahl der Leitung bei der Ortsfeuerwehr Pegau sind abgehakt. Zumindest von offizieller Seite. Das Landratsamt hat alle Einwendungen zurückgewiesen, sagte Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend. Daraufhin bestätigten die Abgeordneten einstimmig Wehrleiter Marco Becher und Stellvertreter Ronny Wiesner. Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) gratulierte mit Urkunden und Blumen dem Führungsduo, das bereits seit Anfang 2012 an der Spitze der Brandschützer in der Elsterstadt steht. Die erste größere Aktivität danach ist die öffentliche Übernahme von zwei neuen Fahrzeugen auf dem Markt am Sonnabend.

Ärger wegen eines anonymen Briefs

In einem anonymen Schreiben an die Leipziger Volkszeitung, das Landratsamt und den Bürgermeister waren nach der Feuerwehr-Wahl vom 18. Juli die Einhaltung verschiedener Regularien in Zweifel gezogen sowie die Wehrleitung und der Stadtchef beschimpft worden. Die LVZ hatte noch eine Fortsetzung erhalten. Rösel, Becher und Wiesner drängten dann selbst bei der Kommunalaufsicht des Landkreises auf eine Klärung der Vorwürfe.

Anzeige

Landratsamt bescheinigt Ordnungsmäßigkeit

„Wir sind uns keiner Schuld bewusst gewesen“, sagte der Bürgermeister jetzt. Er habe den Brief, trotz teils übler Unterstellungen, ans Schwarze Brett im Gerätehaus gehängt. „Die Kommunalaufsicht hat uns mit Schreiben vom 20. August bescheinigt, dass alles ordnungsgemäß gelaufen ist.“ Es seien keine Beanstandungen zur Wahl von Ortswehrleitung und Feuerwehrausschuss vorzubringen.

Weitere LVZ+ Artikel

Das gelte auch für die kommissarische Einsetzung des Duos, als es gemeinsam mit dem Ausschuss zurückgetreten war, eine Wahlversammlung Pandemie-bedingt aber nicht stattfinden konnte. „Diese Ernennung, heißt es aus der Behörde, ist nicht nur angemessen, sondern angesichts der Corona-Einschränkungen sogar erforderlich gewesen“, so Rösel. Auch ohne Zustimmung des Stadtrates. Mehr wolle er dazu nicht mehr sagen. „Das Thema ist jetzt zu den Akten gelegt.“

Präsentation von zwei neuen Fahrzeugen

Neben der Bestellung des wiedergewählten Duos hatte der Bürgermeister noch eine erfreuliche Botschaft. Die Pegauer Brandschützer hatten im Februar und im Juli neue Fahrzeuge erhalten, an denen sie seitdem die Handhabung üben. Für den Sonnabendvormittag ist nun die offizielle und gleichzeitig öffentliche Übergabe an die Wehr vorgesehen, der Beginn ist 10 Uhr.

Dazu werden der Rüstwagen 2, den die Pegauer im Rahmen des Katastrophenschutzzuges „Retten Süd“ des Landkreises in Betrieb haben, sowie das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 auf dem Markt präsentiert. Immerhin geht es da um mehr als eine Million Euro, die der Fördermittelgeber Sachsen, der Kreis sowie die Stadt in die Sicherheit der Bürger investiert haben, sagte Wehrleiter Becher.

Lesen Sie auch

Rücktritt der Leitung: Was ist los bei der Feuerwehr Pegau?

Nach anonymem Brief: Pegauer Wehr rückt enger zusammen

Hochmoderne Technik für die Pegauer Feuerwehr

Pegauer Feuerwehr: Ausbildung am neuen Löschfahrzeug läuft

Von Olaf Krenz