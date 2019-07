Die Neukieritzscher Gemeindeverwaltung hat jetzt für den 9. Juli eine Sondersitzung des Gemeinderats wegen der Grundschule Deutzen einberufen. Erneut steht ein Beschluss zur Notauslagerung des Schulbetriebes auf der Tagesordnung. Der war am 25. Juni auf Antrag der Fraktion Bürger für Deutzen abgesetzt worden. Diesmal sollen zuvor die Verwaltung, Vertreter der Elektrofirma Landmann und der Dekra Erläuterungen zur Elektrik an der Grundschule geben.

Angekündigt werden laut Tagesordnung auch Erläuterungen zu Schülerzahlen, zu Investitionen in die Schulstandorte der Gemeinde und in den Ort Deutzen sowie zur Eingliederungsvereinbarung von 2014 und zur Petition, die dem Bürgermeister in dem Zusammenhang übergeben wurde. Zudem soll über den Handlungsbedarf an den einzelnen Schulstandorten diskutiert werden.

Darüberhinaus will die Verwaltung weitere Beschlüsse einbringen. Die betreffen unter anderem auch die Notauslagerung des Hortes aus dem Gebäude der Grundschule und die Notauslagerung der Bibliothek. Die Verwaltung schlägt vor, die im ehemaligen Konsum am Markt in Deutzen unterzubringen. Dafür soll der Gemeinderat die Weichen stellen.

Neben dem Hauptthema Grundschule Deutzen geht es auf der Sondersitzung auch noch um den Ausbau der Straße „An der Adria“. Die öffentliche Sitzung beginnt am 9. Juli 18 Uhr im Neukieritzscher Gemeindeamt am Schulplatz 3. Am Anfang ist eine Bürgerfragestunde vorgesehen.