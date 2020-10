Landtag gibt Millionen Euro für Polizeirevier-Neubau in Borna

Borna

Einen Schritt nähergerückt ist ein Neubau für das Polizeirevier Borna. Der Sächsische Landtag hat am Donnerstag einen Großteil der erforderlichen Gelder zugesagt. Sein Haushalts- und Finanzausschuss bewilligte „einen Antrag der Staatsregierung auf Bindung von Mitteln aus dem Zukunftssicherungsfonds im Umfang von 13,6 Millionen Euro“, hat der CDU-Landtagsabgeordnete für den hiesigen Wahlkreis, Georg-Ludwig von Breitenbuch, mitgeteilt.

Vor über eineinhalb Jahren hatte sich das Innenministerium auf dieses Projekt festgelegt.

Platzprobleme in der Grimmaer Straße

Ursprünglich war über eine Erweiterung des bisherigen Domizils in der Grimmaer Straße nachgedacht worden. Vor allem fehle es an Dienst- und Umkleideräumen für den Streifendienst sowie an Lagerkapazitäten, aber auch an Garagen und Stellflächen, hatte es aus dem Ministerium geheißen. Dabei sollte zunächst das angrenzende Amtsgericht einbezogen werden, für das derzeit noch das frühere Pestalozzi-Gymnasium saniert und umgebaut wird. Aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsprüfung war das aber wieder verworfen worden.

Polizeirevier wechselt auf Ex-Kasernengelände

Angestrebt wird seitdem ein Neubau westlich des Landratsamtes an der Stauffenbergstraße. Dort besitzt der Freistaat ein eigenes Grundstück. Inzwischen änderte die Stadt Borna den Bebauungsplan für das vormalige Kasernengelände in diesem Bereich, sodass statt eines Wohngebietes nun Behördeneinrichtungen sowie Schulen, Weiterbildungs- und Forschungsanlagen errichtet werden können. Die damaligen Hoffnungen des Innenministeriums, dass der Bau Ende dieses Jahres beginnen und in der zweiten Jahreshälfte 2022 fertig sein würde, dürften sich allerdings kaum erfüllen.

Gesamtkosten von etwa 16 Millionen Euro erwartet

Dass trotz der Corona-Pandemie die Mittel für die Investition in die Polizeiinfrastruktur bereitgestellt werden, lobt von Breitenbuch. „Neben dem Umzug des Amtsgerichts in das ehemalige Pestalozzi-Gymnasium ist die gute Unterbringung der Polizei das zweite wichtige Bauthema in Borna“, sagt der Abgeordnete. „Genau für solche Projekte haben wir in guten Jahren Gelder aus Steuermehreinnahmen angespart und aufgehoben.“ Kritiker haben der regierenden CDU in der Vergangenheit allerdings immer wieder vorgeworfen, gerade auf Kosten der Polizei – und anderer Bereiche – zu sparen.

Wann die Arbeiten für das neue Revier in Borna beginnen könnten, ist weiter offen. Klar ist hingegen, dass die nun zugesagte Summe nicht die Gesamtkosten abdeckt. „Die weiteren etwa 2,3 Millionen Euro werden aus dem Landeshaushalt bereitgestellt“, so von Breitenbuch. Damit hat das Vorhaben momentan ein Volumen von insgesamt etwa 16 Millionen Euro.

