Kitzscher/Steinbach

Dass es verschiedene Sorten Kartoffeln gibt – geschenkt. Unterschiedlich ist aber auch der Verwendungszweck der Knollen, die der Landwirtschaftsbetrieb Kitzscher auf den Fluren zwischen Kitzscher und Bad Lausick reifen lässt. Während der Großteil ohne Umwege in den Kochtopf kommt und andere vor allem Stärke liefern, produziert das Unternehmen auch Pflanzkartoffeln. Und die werden international ausgeliefert. Beim Bauernmarkt, der am 26. März auf dem Betriebsgelände in Kitzscher stattfindet, können sich Besucher nicht nur darüber informieren.

Pflanzkartoffeln gefragt – Kartoffelverzehr stagniert

„Wir vermehren als Dienstleister für ein halbes Dutzend Züchter 32 verschiedene Sorten“, sagt Geschäftsführer Kevin Frost. „Die sind gefragt von Finnland bis auf den Balkan.“ Seit Anfang Januar bereite man die Knollen auf und mache sie versandfertig. Beliefert werden außerdem hierzulande alle, die selbst Kartoffeln anbauen wollen – vom Kleingärtner bis zum Landwirt, erzählt der Chef.

Der Kartoffelroder Tectron 410 des Landwirtschaftsbetriebes Kitzscher auf einem Feld in Richtung Stockheim bei der Ernte. Quelle: Jens Paul Taubert

Der Verkauf erfolgt über den Hofladen, Filialen des Bau- und Gartenmarktes „Leitermann“ und ausgewählte Märkte. Seit Mitte der Neunzigerjahre hat sich das Unternehmen, das 30 Frauen und Männer beschäftigt und seinen Firmensitz in Steinbach (Stadt Bad Lausick) hat, auf Pflanzkartoffeln spezialisiert. Die Nachfrage sei steigend. Anders ist das bei der Kartoffel, die gepellt, in Kloßform, gebacken, püriert auf den Tisch gelangt, sagt Frost: „Der Kartoffelverzehr in Deutschland stagniert.“

Erstmals liefert Kitzscher Knollen für Chips

Ob die Kartoffel angesichts des befürchteten starken Preisauftriebs bei Getreide – Grundstoff für Pizza und Pasta – wieder mehr Zuspruch erfährt, lasse sich schwer abschätzen. „Seit unser Automat in Kitzscher in Betrieb ist, steigt der Absatz, klar.“

Ein neues Geschäftsfeld sind seit diesem Jahr spezielle Chips-Kartoffeln. Sie werden an die Firma Oscherslebener Agrarfrost in Sachsen-Anhalt geliefert und landen nach der Verarbeitung als herzhafter Snack in der Tüte. Außerdem bauen die Kitzscheraner-Steinbacher Weizen, Gerste sowie Raps an. Und sie liefern Mais ausschließlich als Futter an die Dittmannsdorfer Milch GmbH.

Bauernmarkt mit Regionalem und Blasmusik

Exorbitante Preise für Kraftstoff und für Dünger, neue Parameter bei der verpflichtenden Stilllegung von Landwirtschaftsflächen: Aktuell sieht sich die Landwirtschaft aus vielerlei Richtung unter Druck, sagt Kevin Frost. „Und dann sind wir für manchen noch die Buhmänner, die draußen mit der Giftspritze rumfahren, die Bienen töten, die Böden überdüngen.“

Was der Betrieb stattdessen wirklich macht, das will er beim Bauernmarkt am 26. März in Kitzscher zeigen. Von 9 bis 15 Uhr soll am Kartoffelagerhaus, Steinbacher Straße 43, das Bild der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit ein bisschen geradegerückt werden. „Unsere Produkte sind hochwertig und gut. Sie sind regional hergestellt“, meint Frost.

Zur Veranstaltung gebe es zudem Lebensmittel von Direktvermarktern sowie regionale Speisen. Auf einem Feld nebenan sind Technikvorführungen geplant. Angebote für Kinder und Musik mit den Original Lauterbacher Dorfmusikanten runden das Programm ab.

Von Ekkehard Schulreich