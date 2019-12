Lange Staus nach Unfall bei Böhlen

Böhlen/Großdeuben

Erneut hat sich auf der Umfahrung der A-72-Baustelle zwischen Großdeuben und Böhlen ein Verkehrsunfall ereignet. Der Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge führte am Mittwochvormittag zu kilometerlangen Staus in beide Richtungen.

In den Unfall waren nach Polizeiangaben fünf Fahrzeuge verwickelt. Offenbar wollte der Fahrer eines Pkw, der in Richtung Borna unterwegs war, einen Lastwagen überholen. Der Fahrer brach den Überholvorgang jedoch plötzlich ab und bremste. Zu abrupt für gleich vier Fahrzeuglenker dahinter, die mit ihren Wagen allesamt aufeinander fuhren. Möglicherweise, so äußerte sich ein Polizeisprecher, sei nicht genügend Sicherheitsabstand eingehalten worden.

Bei dem Unfall blieb es den Angaben der Polizei zufolge überwiegend bei Blechschäden. Nur der Fahrer des letzten beteiligten Wagens sei leicht verletzt worden. Weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren, kam auch die Feuerwehr zum Einsatz.

Unter anderem auch deswegen staute sich nach dem Unfall der Verkehr zeitweilig kilometerweit in beide Richtungen. Das Stauende reichte im Norden über die A 38 hinweg bis Markkleeberg, aus der anderen Richtung kam die Fahrzeugkolonne vorübergehend am Autobahnende bei Rötha zum Stehen.

Von LVZ