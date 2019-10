Rötha

Ein Lastwagenfahrer beging in der Nacht von Sonntag auf Montag Fahrerflucht, nachdem er an einer vier Meter hohen Brücke auf der Leipziger Straße in Rötha, Espenhain hängen blieb. Ein Baumstamm fiel von dem Fahrzeug und ein Warnschild löste sich von der Brücke.

Der Lkw war mit Baumstämmen beladen, wovon sich einer mitsamt Spanngurt löste, als das Fahrzeug an der Brücke hängen blieb. Der Fahrer verließ danach die Unfallstelle. Durch die Kollision mit der Brücke löste sich eines der reflektierenden rot-weißen Warnschilder und hing herunter.

Ein weiterer Lkw-Fahrer war ebenfalls auf der Leipziger Straße unterwegs. Der 59-Jährige blieb mit seinem Fahrzeug an dem hinunterhängenden Schild hängen. Das Dach sowie der Auflieger des Lastwagens wurden dadurch beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2 500 Euro.

