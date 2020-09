Laube brennt in Lobstädt nieder

Neukieritzsch/Lobstädt

Eine Gartenlaube hat am Mittwochfrüh in der Kleingartenanlage „Pleißenaue“ an der Altenburger Straße im Neukieritzscher Ortsteil Lobstädt in Flammen gestanden. Feuerwehren hatten mehrere Stunden mit dem Brand zu tun, vor allem um angrenzende Gärten und Gebäude zu schützen. Der Verdacht, es könnte sich eine Person in oder in der Nähe der Laube befinden, bestätigte sich glücklicherweise nicht.

Die Laube in der Anlage „Pleißenaue“ steht beim eintreffen der Feuerwehren voll in Flammen. Quelle: Kai Noeske

Die Alarmierung erfolgte kurz vor 7 Uhr morgens. Feuerwehrkräfte von Lobstädt, Neukieritzsch, Regis-Breitingen und das Drehleiterfahrzeug aus Borna eilten zur Brandstelle. Dort stand die Gartenlaube voll in Flammen. Auf Grund der äußeren Umstände schlossen die Einsatzkräfte, die zuerst vor Ort waren, nicht aus, dass sich noch eine Person in der Nähe befinden könnte. Als Verdachtsmomente dafür galten unter anderem eine Feuerschale auf dem Gelände und ein Fernseher.

Deswegen wurde nach den ersten Löschangriffen von zwei Trupps mit Atemschutzgeräten mit einer Wärmebildkamera nach einem Menschen gesucht. „Die vermisste Person bestätigte sich glücklicherweise nicht“, sagte Kreis-Feuerwehrsprecher Mike Köhler.

Pendelverkehr für Wasserversorgung

Weil sich in unmittelbarer Nähe der brennenden Laube kein Löschwasseranschluss befand, entschieden sich die Einsatzkräfte, Wasser mittels Pendelverkehr an den Brandherd zu bringen. Ein Löschfahrzeug blieb an der Laube, zwei andere versorgten es mit Wasser. Erst nach mehr als zwei Stunden war der Brand so weit unter Kontrolle, dass die ersten Feuerwehren die Heimfahrt antreten konnten.

Brand einer Gartenlaube in Lobstädt. Im Vordergrund ist eine Überwachungstafel für Feuerwehrleute unter Atemschutz zu sehen. Quelle: Kai Noeske

Die Laube brannte fast vollständig ab. Ein Übergriff auf benachbarte Gärten und Gebäude konnte verhindert werden, sagte Karsten Jockisch, Brandschutzverantwortlicher der Gemeinde Neukieritzsch. Auch ein Schuppen hinter der Laube, in dem sich mehrere motorgetriebene Gartengeräte befanden, blieb weitgehend unversehrt. Auch ein offener Benzinkanister soll dort gestanden haben.

Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, die Polizei leitete Ermittlungen ein. Es waren rund zwanzig Feuerwehrleute im Einsatz.

Von André Neumann