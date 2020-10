Laubenbrand in Neukieritzscher Gartenanlage

Neukieritzsch

Zu einem Löscheinsatz in Neukieritzsch ist die Feuerwehr am zeitigen Sonnabendmorgen ausgerückt. Gegen 3.30 Uhr alarmiert, hatten es die heimischen Brandschützer nicht weit vom Gerätehaus zu einer Kleingartenanlage ebenfalls an der Leipziger Straße. „Ein Laube stand dort in Flammen“, sagt Wehrleiter Michael Hartmann. „Das war ein Vollbrand.“

Löscheinsatz der Feuerwehr beim Laubenbrand in der Gartenanlage an der Leipziger Straße in Neukieritzsch. Quelle: Feuerwehr Neukieritzsch

Anzeige

Trotz Löscheinsatz Laube ausgebrannt

Unterstützt wurden die Neukieritzscher von der Wehr Lippendorf/Kieritzsch sowie vom Einsatzleitwagen der Feuerwehr Regis-Breitingen, sodass es circa 20 Kameraden teilnahmen. „Wir haben zwei Trupps unter Atemschutz eingesetzt, ein C-Rohr war aber ausreichend“, so Hartmann. Damit wurde das Feuerwehr unter Kontrolle gehalten, sodass es sich nicht ausbreiten konnte. Ein Problem mit Löschwasser wie sonst manchmal in Gartenvereinen gab es diesmal nicht wegen des nahen Hydranten am Gerätehaus. Die Laube war aber nicht zu retten. „Der massive Bau ist bis auf die Grundmauern ausgebrannt.“

Die Gartenlaube ist ausgebrannt. Quelle: Feuerwehr Neukieritzsch

Brandursache bisher unbekannt

Einen Auslöser für den Brand hat die Feuerwehr nicht gefunden. In letzter Zeit gab es schon einige solcher Feuer gegeben, in Neukieritzsch, wo es Folge eines technischen Defekts war, und in Lobstädt etwa, sagt der Wehrleiter. Auf jeden Fall sei jetzt wieder, wie üblich, die Polizei mit vor Ort gewesen. Eine mögliche Schadenshöhe ist noch nicht zu erfahren gewesen. Die 20 Feuerwehrleute stellten nach Aufräumen etwa 5.30 Uhr ihre erneute Einsatzbereitschaft her.

Von okz