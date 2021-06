Laubeneinbruch in Rötha: Polizei sucht Zeugen

Rötha

Wahrscheinlich in der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte laut Polizeidirektion Leipzig in die Gartenanlage „Zur Erholung“ an der Waldstraße in Rötha ein. Dort verschafften sie sich zu einer Gartenlaube Zutritt und stahlen daraus diverse Haushaltsgeräte, ein Radio, eine Poolpumpe und verschiedene Lebensmittel. Den Zeitraum für die Tat gibt die Polizei mit 21. Juni, gegen 17.30 Uhr, bis 22. Juni, gegen 17.45 Uhr, an.

Der entstandene Stehlschaden beträgt ungefähr 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt sowie den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Borna, Grimmaer Straße 1 a in 04552 Borna, Telefon 03433/2440, zu melden.

Von LVZ/tnh