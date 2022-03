Laurentiuskirche Pegau: Wie lange die Sanierung der Kreutzbach-Orgel dauert

Pegau

Seit einem Dreivierteljahr hat die imposante Kreutzbach-Orgel in der Pegauer Stadtkirche St. Laurentius keinen Ton mehr von sich gegeben. Das größte erhaltene Instrument des Bornaer Orgelbaumeisters Urban Kreutzbach (1796-1868) stammt aus dem Jahr 1855. Es ist aufgrund von Alters- und Verschleißerscheinungen stark sanierungsbedürftig.

Seit dem Frühjahr 2021 befindet es sich in den Händen der Orgelbaufirma Frank Peiter im erzgebirgischen Pockau-Lengefeld. Für die Großreparatur in Abstimmung mit dem Denkmalamt sind Gesamtkosten in Höhe von 260 000 Euro veranschlagt, informiert Pegaus Pfarrer Torsten Reiprich.

Blick ins Innere der Urban-Kreutzbach-Orgel in der Pegauer Laurentiuskirche. Quelle: Jens Paul Taubert

Materialpreis für Zinn mehr als verdoppelt

Einen Großteil davon übernehmen Bund und Land. 65 000 Euro gibt die Landeskirche. Und die Kirchgemeinde Pegau steuert selbst rund 35 000 Euro Eigenmittel dazu. „Aber damit kommen wir nicht hin“, rechnet der Pfarrer vor. Allein der Materialpreis des Zinns für die Projektpfeifen habe sich in den vergangenen Monaten etwa verdoppelt. Mehrkosten von bis zu 9500 Euro müssen neu gestemmt werden.

„Trotz der Unterstützung von der Landeskirche müssen wir den Großteil der zusätzlichen Kosten selbst aufbringen“, erklärt Reiprich. Erste Spenden seien bereits auf dem Konto der Kirchgemeinde eingegangen, weitere werden dringend benötigt. „Die Bereitschaft der Pegauer zu spenden ist da, ich bin sehr zuversichtlich.“

Die ausgebauten Zinnpfeifen der Pegauer Kreutzbach-Orgel. Quelle: Jens Paul Taubert

Große und kleine Wehwehchen

Die Liste der kleinen und großen Wehwehchen an der Kreutzbach-Orgel mit ihren etwa 2000 Pfeifen und 35 Registern war zuletzt lang. Der Motor aus den 1930er-Jahren verlor Öl, das Ziegenleder, das die Luftkanäle abdichtete, war teilweise brüchig. Die Pfeifen waren verbeult und undicht, Drähte gerissen und gebrochen. Die Register waren massiv verstimmt, die Spielmechanik funktionierte nicht richtig.

Hinzu kam die starke Verschmutzung des gesamten Instruments, insbesondere aber beim Pfeifenwerk und den Windladen. Nach der langen Zeit ein ganz normaler Vorgang. Immerhin liegt die letzte Überholung mehr als 50 Jahre zurück. Danach wurden die Orgel 1987 noch einmal gereinigt und die Manualklaviaturen (Tasten) im Jahr 2000 überholt. „Eine grundlegende Sanierung war jetzt überfällig“, beschreibt es Torsten Reiprich.

Das Prospekt der Pegauer Kreutzbach-Orgel vor dem Umbau in den 1930er-Jahren. Mithilfe eines Glasnegativs aus dem Kirchenarchiv konnte die ursprüngliche Gestalt rekonstruiert werden. In dieser Form wird das Prospekt derzeit wieder aufgebaut. Quelle: Repro: Torsten Reiprich

Rückführung einzelner Register

Neben einer Generalüberholung wird zugleich eine Rückführung des Instrumentes im Sinne des Orgelbaumeisters Urban Kreutzbach vorgenommen. Diese betrifft einzelne Register, aber auch das Erscheinungsbild des Instruments. Nach Abgabe der Zinnpfeifen im Ersten Weltkrieg war der ursprünglich neogotische Prospekt (die Schauseite) in den 1930er-Jahren mit einem einfachen, schlichten Prospekt ersetzt worden.

Mithilfe eines Glasnegativs aus dem Kirchenarchiv und aufgrund der restauratorischen Untersuchungen einzelner originaler Bauteile konnte die ursprüngliche Gestalt des Prospektes rekonstruiert und wieder aufgebaut werden. „Somit wird unsere Orgel bald in völlig neuem beziehungsweise altem Gewand zu erleben sein“, freut sich der Pfarrer auf das Ergebnis der Rückführung. Zugleich erhalte das prächtige Instrument seinen romantischen Klangcharakter wie anno 1855 zurück.

Im Frühsommer dieses Jahres soll die sanierte Pegauer Kreutzbach-Orgel mit einem Konzert festlich eingeweiht werden.

Von Kathrin Haase