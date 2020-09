Leag prüft Bau einer Solaranlage bei Borna

Borna

Wenn es im Bornaer Stadtrat am Donnerstag um den Bau einer Photovoltaikanlage in der Nähe der A72 geht, heißt das noch nicht, dass eine derartige Anlage am Ende dort auch gebaut wird. Zwar beschäftigt sich das Gremium auf seiner Sitzung, die 18 Uhr im Stadtkulturhaus beginnt, mit dem Thema. Es ist aber mehr eine Art Vorprüfung, wie Fabian von Oesen sagt. Er ist Verantwortlicher für das Geschäftsfeld Erneuerbare Energien bei der Leag. Die Leag ist die Dachmarke, hinter der sich die Lausitz Energie Verwaltungs GmbH, die Lausitz Energie Bergbau AG und die Lausitz Energie Kraftwerke AG verbergen.

Strategiewechsel – weg von der Kohle

Prinzipiell sei die Errichtung von Solarmodulen auf dem Gebiet des ehemaligen Kraftwerks Thierbach möglich, so von Oesen. Die Leag denke dabei an eine Anlage, mit der 750 Kilowatt Strom produziert werden können. Es wäre ein Beispiel für die neue Strategie des Unternehmens nach dem für das Jahr 2038 beschlossenen Ende der Braunkohle. Bei dem ehemaligen Kraftwerksgelände handle es sich um eine vergleichsweise überschaubare Fläche, wobei aber noch nicht entschieden sei, ob sie schließlich auch für die Installation von Solarmodulen genutzt wird, so der Leag-Mann weiter. „Wir wollen wissen, ob das genehmigungsfähig ist.“ Voraussetzung dafür wäre ein entsprechendes Stadtratsvotum.

Anzeige

So groß wie zehn Fußballfelder

Bei einer Fläche in Böhlen, „so groß wie zehn Fußballfelder“, sehe das anders aus. Dort plant das Unternehmen den Bau einer Anlage, die 15 Megawatt Strom erzeugen soll. Die endgültige Entscheidung soll im nächsten Jahr fallen.

Weitere LVZ+ Artikel

Sonnenreicher Südraum

Der Leipziger Südraum gehört zu den Gebieten mit der größten Sonneneinstrahlung in Deutschland. Es gebe einen Streifen von Bayern bis nach Leipzig, in dem es eine höhere Sonnenintensität gebe als andernorts, „bis zu zehn Prozent mehr“, so von Oesen. Und weiter: „In Berlin oder in der Lausitz ist das nicht so.“

Von Nikos Natsidis