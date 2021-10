Leben in der Großfamilie: Die sieben Töchter der Familie Gesick

Bad Lausick

Aimee, Angie, Ashley, Abigail, Anna, Amanda und – als Siebente und Jüngste – Alina: Sieben Töchter hat Familie Gesick. Geboren allesamt im selben Leipziger Klinikum. Lange in Kitzscher zu Hause, zogen die Katharina und David Gesick mit ihren Mädchen im vergangenen Jahr nach Bad Lausick. Dass Bürgermeister Michael Hultsch Alina, die Siebente, persönlich begrüßt, überrascht nicht. Dass er es erst etliche Monate nach Alinas Geburt tut, hat einen tragischen Grund.

Alina brauchte als Baby eine neue Leber

„Ich wollte immer viele Kinder haben“, sagt Katharina Gesick und lacht. Dass es nur Töchter werden würden, war nicht das Kalkül. Und auch auf sieben war sie nicht geeicht. Die Sieben gilt als heilige, magische Zahl. In Märchen spielt sie eine wichtige Rolle. Sie vereint in sich die Vier für das Irdische – die Richtungen, Elemente – und die Drei für das Himmlische – die Dreifaltigkeit Vater, Sohn und Heiliger Geist. So hoch anbinden möchte das die 36-jährige Mutter nicht. „Wir sind ein eingespieltes Team. Das ist wichtig. Denn schon wenige Tage nach der Geburt war klar: Unsere Kleinste kam krank auf die Welt. Sie brauchte sofort eine neue Leber – als Baby.“ Die Diagnose: Gallengangs-Atresie, eine seltene Erkrankung Neugeborener, die zu einem Verschluss der Gallenwege führt.

Katharina Gesick mit Alina. Quelle: Jens Paul Taubert

Transplantation gelingt

Diese Nachricht ließ Welt der Familie nicht einstürzen. Katharina Gesick zögerte nicht, einen Teil ihres Organs Alina zur Verfügung zu stellen. „Ein Risiko war das für uns beide. Aber für mich stand fest, ich mache das, auch aus Verantwortung für die anderen Kinder.“ Verpflanzt wurde ein Teil der mütterlichen Leber im Klinikum der Medizinischen Hochschule Hannover. Die Operation gelang. Katharinas teilentfernte Leber ist nachgewachsen. Alina, ein fröhlicher Säugling, scheint über den Berg. „Klar, sie hängt in ihrer Entwicklung hinterher. Am 30. Juni 2020 ist sie geboren, jetzt ist sie dabei zu robben.“

Das Mädchen, über dessen Bauch sich eine sichelförmige Operationsnarbe zieht, ist weiter unter Obhut der Ärzte, doch muss sie inzwischen nur noch aller zwei Wochen in die Leipziger Universitätsklinik, nur noch vierteljährlich nach Hannover. Zweimal in der Woche erfolgen Therapien in Grimma. Im Leipziger Klinikum St. Georg ist Katharina Gesick mit ihren sieben Töchtern so etwas wie ein Maskottchen: Alle sieben wurden hier geboren, fünf mit Kaiserschnitt. Diese Kontinuität brachte Alina und Katharina sogar ins Fernsehen.

Fünfter Kaiserschnitt: Kamera ist dabei

Kabel eins widmete der Geburtshilfe im St. Georg einen Beitrag in der Serie „Die Klinik“ – die Stars in berührender Authentizität: Katharina Gesick und Alina, entbunden per Kaiserschnitt. „Wenn man schon sechs Kinder in einem Haus gekriegt hat, das man kennt, dann probiert man beim siebenten nichts anderes mehr“, sagt im Film Oberärztin Dr. Nadja Uhlig, die diesen Bereich des Klinikums leitet.

Bürgermeister Michael Hultsch beim großen Gruppenbild. Quelle: privat

Familie ist ihre Berufung

Gefragt nach dem Beruf, spricht Katharina Gesick lieber von ihrer Berufung: Mutter sein. Aufgewachsen in Grimma, unterbrach sie ihre Ausbildung zur Sozialassistentin, weil Aimee – heute 16 – geboren wurde. Vater David, der als Garten- und Landschaftsbauer arbeitet, nahm für Aimee und die Zweitgeborene Erziehungszeit. Katharina aber schaffte es schon zeitlich nicht, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Die Mädchen zu umsorgen, ihr Aufwachsen zu begleiten, wiegt für sie schwerer. Finanziell komme man auch als Großfamilie über die Runden: das Einkommen des Vaters, das Kindergeld; lediglich für das Wohnen erhalte man Unterstützung. Sogar gemeinsame Urlaube seien möglich, im Flieger nach Lanzarote, im familieneigenen Neunsitzer-Peugeot in diesem Sommer nach Prag.

Mädchen sind sehr selbstständig

„Wenn man andere Länder sieht, dort haben die Menschen viel weniger. Ich finde unsere Situation überhaupt nicht dramatisch“, sagt Katharina Gesick. Selbst das Homeschooling in den Corona-Monaten habe man irgendwie gemeinsam gestemmt: „Die Mädchen helfen sich viel gegenseitig. Da muss Mama nur selten eingreifen.“

In Bad Lausick sind Gesicks inzwischen heimisch geworden. Eine Wohnung, besser: ein Haus zu finden, das allen ein bisschen Lebensraum bietet, sei nicht leicht gewesen, sagt die Mutter. Umso ärgerlicher sei es, dass man sich mit dem neuen Vermieter seit Monaten wegen Schimmels in mehreren Räumen streite und inzwischen Anwälte bemühen müsse. Das Gesundheitsamt des Landkreises Leipzig spricht von einem „Mangel, der die Gesundheit gefährden kann“. Katharina Gesick kämpft für eine Beseitigung des Schimmels: „Vor allem für Alina ist das eine Gefahr. Das geht einfach nicht.“

Bürgermeister überbringt Ehrenpaten-Urkunde

Michael Hultsch (parteilos), Bürgermeister von Bad Lausick, hat der Familie seine Hilfe angeboten. Als er Gesicks besuchte, um die Urkunde über die Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zu überbringen, hatte er für alle auch Karten für das Freizeitbad „Riff“ dabei – als kleines Willkommensgeschenk. „Eine Familie mit sieben Kindern versorgen, das ist schon eine besondere Situation“, so der Bürgermeister. In gewissem Maße könne er das durchaus nachempfinden, denn: „Wir selbst haben ja vier. Aber da ist noch Luft dazwischen.“

Von Ekkehard Schulreich