Lebendiger Tischkicker an der Robinienhofschule

Borna

Einen Vorgeschmack auf eine Fußball-Weltmeisterschaft während der Adventszeit hat die Robinienhofschule in Borna gegeben. Heißt: Die Schüler wissen schon jetzt um die grandiose Atmosphäre, wenn 2022 in Katar der Ball rollt. Denn so schlimm mutet es gar nicht an, wenn bei Kinderpunsch, Popcorn und Weihnachtsbeleuchtung gekickt wird. In der Schule mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ stand am Freitag eine Fußball-WM auf dem Plan. Allerdings eine etwas ungewöhnliche. Gespielt wurde nicht „frei laufend“, sondern wie auf einem Kicker-Tisch.

Vier Seile spannten sich in der Turnhalle von einer zur anderen Seite, ein Tabu für Spieler und Torwart gleichermaßen war es, eben diese loszulassen. Rund 60 Zuschauer verfolgten das Geschehen auf dem hellbraunen Parkett, sorgten für ordentlich Stimmung und heizten ihre Favoriten an. Und wie in der „echten“ Fußball-Welt gab es einen klaren Sieger: Frankreich schlug Portugal im Finale mit 4:2. Dritter wurde Brasilien.

Zur Galerie Eine Fußball-Weltmeisterschaft in der Adventszeit hat durchaus ihren Reiz. Das haben die Schüler der Robinienhofschule in Borna unter Beweis gestellt: beim Mega-Kicker-Turnier.

Das Spiel dauert fünf Minuten und die zwei Bälle sind rund

Zehn Nationalitäten hatten sich für die WM qualifiziert – Deutschland war nicht darunter. „Wir mussten unsere eigene Nationalmannschaft draußen lassen, sonst hätten fast alle Kinder für diese spielen wollen“, sagt Matthias Röhr, pädagogische Fachkraft. Mit Portugal, Frankreich und Brasilien hatten die Teams die Vorrunden gewonnen, die wohl fast jeder Fußball-Fan erwartet hätte. Schweden war der Überraschungs-Halbfinalist.

Auch der Torwart muss ohne Hände auskommen. Quelle: Julia Tonne

Jedes Jahr spielen Schüler der Ober- und Werkstufe das Mega-Kicker-Turnier. Eine Neuerung diesmal: Über den Rasen, Pardon Parkett, rollten zwei Bälle. „Und das macht die Sache natürlich noch spannender als bisher“, erklärt Mario Hildebrand, der gemeinsam mit seinem Kollegen Robert Stieler die WM – so ganz ohne Hilfe der Fifa – organisiert hatte.

Trommelrhythmen sorgen für Partylaune am Spielfeldrand

Am Spielfeldrand sorgte während der Vorrunde und Finalspiele Jonas für Partylaune. Er trommelte, was das Instrument hergab, und wurde selbst gefeiert. Denn der Schüler – und zugleich Mitglied der Schulband „Keine Perfektion“ – feierte am Freitag seinen 18. Geburtstag.

Bis zum 15. Dezember haben die LVZ-Leser noch Gelegenheit, für die Robinienhofschule zu spenden. Die braucht dringend eine neue Ausstattung für den Snoezel-Raum.

Von Julia Tonne