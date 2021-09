Lehre im Landkreis Leipzig: Zeugnisse für Land- und Tierwirte in Naunhof

Landkreis Leipzig

Im Landkreis Leipzig haben 73 junge Männer und Frauen ihre Ausbildung in einem Grünen Beruf abgeschlossen. Im Haus „Grillensee“ in Naunhof bekamen einige ihre Urkunden überreicht und wurden freigesprochen. Darunter die Jahrgangsbesten Michelle Schnelle und Arne Möbius. Schnelle hat die Ausbildung als Tierwirtin auf dem Milchgut Nemt (bei Wurzen) mit dem Prädikat „Sehr gut“ (Notenschnitt 1,43) absolviert. Möbius lernte Landwirt in der Agrargenossenschaft Pötzschau (bei Rötha) und konnte mit einem Durchschnitt von 1,54 glänzen.

Graichen: Betriebe warten auf Berufsnachwuchs

Landrat Henry Graichen (CDU) stellte den Absolventen eine spannende Tätigkeit in Aussicht. „Unsere landwirtschaftlichen Betriebe warten auf Sie. Und in den Betrieben wartet eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit auf Sie.“ Landwirte würden seit jeher den Zusammenhalt in den örtlichen Gemeinschaften fördern und im ländlichen Raum auch eine wichtige soziale Funktion übernehmen, erklärte Graichen – weit über ihr berufliches Tätigkeitsfeld hinaus.

„In der Landwirtschaft wurden immer schon die Weichen für die Zukunft gestellt. So auch im Bereich der erneuerbaren Energien und bei Investitionen in innovative und umweltfreundliche Technik.“ All das seien Themen, mit denen sich der Berufsnachwuchs beschäftigen werde.

Über die guten Ergebnisse freuten sich ebenso Yvonne Kern, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes Borna-Geithain-Leipzig, Gunnar Dübener, Leiter des Beruflichen Schulzentrums Wurzen, sowie der Vorsitzende und die Geschäftsführerin des Regionalbauernverbandes Muldental, Jürgen Wick und Elke Zehrfeld.

Tierwirtin Michelle Schnelle vom Milchgut Nemt und Landwirt Arne Möbius von der Agrargenossenschaft Pötzschau sind die besten Absolventen ihres Jahrgangs in Grünen Berufen im Landkreis Leipzig. Quelle: Landratsamt

90 Teilnehmer an Abschlussprüfungen im Landkreis

Carsten Engelmann, Bildungsberater für die Grünen Berufe im Landratsamt, gab einen umfassenden Überblick über alle Auszubildenden in den sogenannten Grünen Berufen im Landkreis Leipzig. Insgesamt nahmen 90 Auszubildende an den Abschlussprüfungen teil.

Das sind: elf Landwirtinnen und Landwirte, ein Fachpraktiker Landwirtschaft, drei Fachkräfte Agrarservice, sechs Tierwirtinnen und Tierwirte in der Fachrichtung Rinderhaltung, ein Tierwirt in der Fachrichtung Geflügelhaltung, zwei Pferdewirtinnen, eine Hauswirtschafterin und elf Fachpraktiker Hauswirtschaft sowie 55 Gärtnerinnen und Gärtner beziehungsweise Fachpraktikerinnen und Fachpraktiker Gartenbau. Wobei Letztere bereits im August bei einer eigenen Freisprechungsfeier auf Schloss Hartenfels verabschiedet wurden.

Landrat Henry Graichen gratuliert den Absolventen und überreicht die Urkunden. Quelle: Landratsamt

Wie nötig der Nachwuchs gebraucht, zeigt eine Tatsache: Alle Absolventen haben bereits einen Arbeitsvertrag in der Tasche. 17 Auszubildende, die ihre Prüfungen nicht bestanden haben, bekommen im Winter eine zweite Chance.

Von LVZ