Leipzig

Einen neuen Milchviehstall mit vollautomatischem Melkzentrum hat die Genossenschaft Agrarprodukte Kitzen am Wochenende in Großzschocher eingeweiht. Dort, im eher ländlich geprägten Bereich der Raiffeisenstraße 51, hat der Landwirtschaftsbetrieb seinen Leipziger Standort. Sachsens Staatsminister für Regionalentwicklung Thomas Schmidt ( CDU) und Henry Graichen ( CDU), Landrat im Landkreis Leipzig, kamen zur Eröffnung der sechs Millionen Euro teuren Anlage. Kleiner Wermutstropfen: Das geplante Hoffest wurde coronabedingt auf das nächste Jahr verschoben.

Zur Galerie Einblicke in den gläsernen Kuhstall der Agrarprodukte Kitzen in Großzschocher

Besucher können in jeden Winkel gucken

Woher kommt die Milch? Was ist ein Melkroboter? Wie werden die Kühe artgerecht gehalten? Diesen Fragen konnten die Gäste dennoch auf den Grund gehen – und außerdem aus einem umfangreichen Angebot regionaler Produkte wählen. Im Gänsemarsch, mit gebührendem Abstand, machten sich dutzende Neugierige auf den Weg durch die Milchviehanlage. „Wir wollen mal schauen, was hier hingebaut wurde“, sagten zwei ältere Landwirte. „Unser ganzes Leben haben wir in der Landwirtschaft gearbeitet – die ersten Jahre wurden die Kühe noch mit der Hand gemolken“, so die Bauern aus Kitzen und Großlehna. Auch Reinhard Buchwald in erfahrener Fachmann. Über 30 Jahre hat er in der 1952 gegründeten Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) Großzschocher gearbeitet. Der 91-Jährige war der älteste Interessierte, die zweijährigen Zwillinge Klemens und Konstantin gehörten zu den jüngsten Besuchern des gläsernen Kuhstalls. „Unsere Zwillinge haben viele Spieltiere – auch Kühe. Die gucken wir uns jetzt mal in echt an“, erzählten Mama Stephanie Eckstein und Papa Silvio Scherf aus Plagwitz.

Genossenschaftschef: „Ruhiger Melkablauf, entspannte Kühe“

Ob klein oder groß – die Besucher entdeckten: Der Neubau ist tatsächlich gläsern – man kann hier sehen, riechen, staunen. Viel Licht und Luft kommt durch den hohen Stall und die offenen Seitenwände. Auslauf, Liegeboxen und Fressplätze sind großzügig gestaltet. Das vollautomatische Melkzentrum BatchMilking 4.0 gehört zu den weltweit modernsten Systemen, sagte der Agrarprodukte-Vorstand Hans-Uwe Heilmann stolz. Ruhiger Melkablauf und entspannte Kühe seien überzeugende Merkmale von Batchmilking, erklärte der Agrar-Ingenieurökonom. Ziel des gläsernen Stalls sei, das Bild der Nutztierhaltung zu verbessern und zu erweitern. „In den vergangenen Jahren hat sich die Landwirtschaft enorm weiterentwickelt“, meinte Heilmann. „Das Tierwohl wurde gestärkt und der Umgang mit natürlichen Ressourcen nachhaltig verbessert. Davon können sich die Besucher einen eigenen Eindruck machen.“

Von Ingrid Hildebrandt