Leipziger Familien wollen in alte Poliklinik in Regis-Breitingen einziehen

Regis-Breitingen

In die ehemalige Poliklinik in Regis-Breitingen soll demnächst neues Leben einziehen. Ein Wohnprojekt Leipziger Familien könnte den rund zehnjährigen Leerstand beenden. Der Stadtrat stellte dafür jetzt die ersten Weichen.

An die Poliklinik haben vermutlich die meisten Einwohner von Regis-Breitingen eigene Erinnerungen. Nach der Stadtratssitzung am Donnerstagabend, in der die Leipziger ihre Pläne erläutert hatten, kamen ehemalige Angestellte mit denen ins Gespräch und wünschten ihnen Erfolg für ihr Vorhaben. Der jahrelange Leerstand ärgert offenbar nicht wenige in der Pleißestadt.

20 Erwachsene plus Kinder könnten einziehen

Seit dem vorigen Jahr ist der Leipziger Falko Blömke Eigentümer des Gebäudekomplexes neben der Bahnlinie. Er hatte es vom Voreigentümer erworben, unter dem sich am Leerstand nichts geändert hatte.

„Wir sind zehn erwachsene Menschen und vier Kinder“, so stellten sich die Leipziger auf der Sitzung in der Bibliothek vor. Perspektivisch würden rund zwanzig Erwachsene mit ihren Kindern in der Poliklinik wohnen wollen. Und zwar, wie Blömke sagte, auf Basis einer Wohnungsgenossenschaft. Ein Teil der Räumlichkeiten werde gewerblich genutzt, eine Möglichkeit seien Ateliers für Kunststudenten.

Im Gewerbegebiet darf eigentlich nicht gewohnt werden

Für das Projekt unter dem Titel „Umnutzung und Wiederbelebung der alten Poliklinik“ hat die Gruppe um Falko Blömke einen Preis beim Sächsischen Mitmach-Fonds gewonnen.

Der Stadtrat muss das Vorhaben mit einigen behördlichen Schritten ermöglichen. Denn das Gebiet, in dem sich die Poliklinik befindet, erläuterte Bürgermeister Wolfram Lenk (Linke), sei ein Gewerbegebiet, und in dem dürfe nicht gewohnt werden. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt bestehe die Möglichkeit, einen so genannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen.

Stück für Stück kam der Leerstand

„Wir sind als Stadt am Zuzug interessiert“, begründete Lenk, warum der Schritt gegangen werden sollte. Der Stadtrat faste einstimmig den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan. Die Kosten für dessen Erarbeitung müssen die Eigentümer selbst übernehmen. Die Stadt wolle sich bemühen, die künftigen Planungsschritte mit den entsprechenden Stadtratsbeschlüssen zügig zu ermöglichen.

Die Poliklinik gehörte bis zur Wende zum Braunkohlewerk in Regis-Breitingen. Nach Auflösung der Klinik nach 1990 zog der sozialmedizinische Dienst der Krankenkasse Knappschaft ein. Mehrere Jahre lang befanden sich noch Artzpraxen, ein Zahnarzt, eine Physiotherapie und eine Sauna darin, einige Zeit auch der Regiser Polizeiposten. Im Jahr 2015 bestanden seitens des Landratsamtes kurzzeitig Überlegungen, nach der benachbarten ehemaligen Berufsschule auch die Poliklinik als Unterkunft für Flüchtlinge zu nutzen. Dazu kam es nicht.

Von André Neumann