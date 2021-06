Zwenkau/Großpösna

Kriminelle sehen es im Leipziger Südraum offenbar verstärkt auf hochwertige E-Bikes ab. In den vergangenen Tagen wurden mehrfach Diebstähle gemeldet. Jetzt sind Urlauber in Zwenkau betroffen.

Täter brechen in Zwenkau Transporter auf

Unbekannte brachen in der Nacht zum Dienstag einen Transporter auf, der in der Straße Seglerbogen in Zwenkau nahe des Hafens abgestellt war. Sie entwendeten aus dem Laderaum zwei motorisierte Bikes der Marke Cube, Wert in Summe 7000 Euro. Die Tat geschah zwischen Montag, 23.15 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise möglicher Zeugen an das Polizeirevier Borna (Telefon 03433/2440).

Zwei Bikes verschwinden aus Ferien-Resort

Erst in der Nacht zum 3. Juni wurden aus einer Ferienanlage auf der Magdeborner am Störmthaler See zwei E-Bikes gestohlen. Die Räder der Marke Scott Aspect eRide 910 haben einen Wert von je 3500 Euro. Von ihnen fehlt bisher jede Spur. Die Polizei rät Touristen, die das Leipziger Neuseenland erkunden, ihre wertvollen Bikes sicher zu verwahren, um Diebstählen dieser Art vorzubeugen.

Von es