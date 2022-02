Leipziger Straße in Borna wird halbseitig gesperrt

Borna

Wegen der Erneuerung eines Erdkabels im Gehwegbereich wird in Borna ein Teil der Leipziger Straße halbseitig gesperrt. Dabei geht es um den Bereich gegenüber der Kreuzung Königsstraße/Wiener Straße. Das kommunale Unternehmen Städtische Werke Borna Netz lässt ab 2. Februar zwischen den Hausnummern 75 und 79 ein defektes Mittelspannungskabel auswechseln.

Das Kabel befindet sich im Bereich des östlichen Gehweges und muss mit einem neuen ersetzt werden, hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Der Verkehr wird in dieser Zeit per Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeleitet. Dabei ist auch die Ausfahrt aus der Königsstraße mit eingeschlossen. Die Arbeiten dauern planmäßig bis zum 16. Februar, heißt es weiter.

Von nn