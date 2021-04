Leipziger Studenten liefern Entwürfe für Neubau eines Mehrfamilienhauses in Böhlen

Böhlen

Erst kürzlich ist der Neubau in der Wilhelm-Wander-Straße in Böhlen fertig geworden, sind 15 Mietparteien eingezogen. Nun entstehen weitere Mehrfamilienhäuser in Zwenkau und Pegau: Die Wohnungsgenossenschaft (WG) Böhlen will an all ihren Standorten sukzessive ihre Bestände erweitern – und hat auch Böhlen dabei erneut im Blick. Mittelfristig könnte in der Wielandstraße ein Neubau entstehen. Das Grundstück, auf dem derzeit zahlreiche Garagen stehen, gehört seit Jahren schon der WG und soll in absehbarer Zeit entwickelt werden. Hilfe zu den Fragestellungen, wie ein Neubau aussehen könnte und ob sich Wohnen und Gewerbe koppeln lassen, kommt von 30 Studenten der Berufsakademie Sachsen.

Sie sollen innerhalb der nächsten zwei Monate Ideen entwickeln, was auf dem Areal alles möglich ist. Die Berufsakademie bietet in verschiedenen Fachrichtungen duale Studiengänge an – unter anderem Immobilienwirtschaft – und arbeitet dabei eng mit Immobilienunternehmen und Genossenschaften zusammen. „Für unsere Studenten wechseln sich Theorie und Praxis immer wieder ab. Und für die praktische Studienphase braucht es Praxispartner“, erklärt Kerry Brauer, stellvertretende Präsidentin der Berufsakademie Sachsen und darüber hinaus Direktorin der Staatlichen Studienakademie Leipzig. Sie betreut die Studenten der Seminargruppe, für die es im sechsten Semester um „Immobilienprojektentwicklung“ geht.

Wohnungsgenossenschaft auf der Suche nach neuer Geschäftsstelle

Da nun die WG Böhlen ein solcher Praxispartner ist, kam die Idee auf, die Studenten das fragliche Grundstück entwickeln zu lassen. „Wir geben ihnen einige Aufgabenstellungen an die Hand. Danach können sie loslegen und Entwürfe gestalten“, betont Vorstandsmitglied Jörg Becker. Die Daten und Fakten, mit denen die Studenten nun arbeiten sollen, sehen so aus: Das Grundstück ist rund 5000 Quadratmeter groß, kann aber aufgrund einer Abwasserleitung nicht durchgängig überbaut werden. Realisiert werden soll ein reines Mehrfamilienhaus oder aber ein Wohnhaus mit neuer Geschäftsstelle für die Wohnungsgenossenschaft. „Unsere jetzigen Räume platzen aus allen Nähten“, sagt Becker. Von daher sei das Grundstück in der Wielandstraße auch eine Möglichkeit, neue Büros zu schaffen.

Der Garagenhof in der Wielandstraße soll mittelfristig Platz machen für ein weiteres Mehrfamilienhaus. Rechts schließt sich der Neubau der Leipziger Firma Atrium an, hinter den Garagen das Seniorenheim. Quelle: Julia Tonne

Studenten stellen Projekt-Ideen Anfang Juni vor

Laut Brauer gehe es für die Studenten, die in Gruppen zusammenarbeiten, nun darum, diese Vorgaben umzusetzen. Sie müssten nicht nur eine Standort- und Marktanalyse vornehmen, sondern darüber hinaus Baukostenschätzungen vorlegen, Mieterträge berechnen, die Zielgruppe der Mieter bestimmen, mögliche Fördermittel mit einkalkulieren und die entstehenden Wohnungen anschließend auch vermarkten. „Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine Rolle“, macht Brauer deutlich. Die Studenten müssten verschiedene Heizvarianten durchspielen und KfW-Fördermöglichkeiten einbeziehen.

„Die Gruppen, die daran arbeiten, stehen in Konkurrenz zueinander“, betont Brauer. Sie hätten nun zwei Monate Zeit, aus den vorliegenden Fakten ein Projekt zu machen, das irgendwann auch realisiert werden könne. Seit Jahren schon betreut Brauer Seminargruppen, die sich mit Immobilienprojektentwicklung beschäftigen. „Und viele Ideen sind auch umgesetzt worden.“ So seien unter anderem auf dem Flughafen in Dresden Gewerbeeinheiten nach Ideen von Studenten entstanden. Und die Baugenossenschaft in Leipzig stelle derzeit Entwürfe und Vorschläge von Studenten zu Czermaks Garten auf die Füße.

Anfang Juni treffen sich Brauers Studenten und Becker von der WG Böhlen wieder, um sich die verschiedenen Entwürfe für den Garagenhof in der Wielandstraße vorstellen zu lassen. „Und ich bin wirklich gespannt, was dabei herauskommt“, sagt Becker.

Von Julia Tonne