Leipziger Symphonieorchester befüllt klingenden Adventskalender

Böhlen

Die Musiker des Leipziger Symphonieorchesters (LSO) müssen erneut ins Home-Office. Das ist die logische Konsequenz aus der Verlängerung des Lockdowns bis zum 20. Dezember. „Wir müssen alle Konzerte absagen“, erklärt LSO-Intendant Wolfgang Rögner. Für die Musiker bedeute das gerade in der Weihnachtszeit „eine schmerzhafte Abstinenz“.

Weihnachtsoratorium gestrichen

Gestrichen sind damit das Weihnachtsoratorium in Belgershain und Geithain, aber auch die Weihnachtskonzerte in der Bornaer Stadtkirche und im Wurzener Dom. Sie finden ebenso nicht statt wie die drei Anrechtskonzerte am 19., 20. und 21. Dezember in Böhlen, Markkleeberg und Borna, die unter dem Motto „Winter auf dem Lande“ standen. Dafür lief der Vorverkauf bereits seit Wochen, weshalb schon erworbene Tickets an den Vorverkaufskassen zurückgegeben werden können, so Rögner weiter.

Jeden Tag ein musikalischer Gruß

Ganz sang- und klanglos wollen die Musiker des LSO die Konzertbesucher aber nicht durch die Vorweihnachtszeit kommen lassen. Auf der Homepage des Orchesters öffnet sich ab Dienstag täglich das Fenster eines „Klingenden Weihnachtskalenders“. Dort ist jeden Tag ein musikalischer Adventsgruß zu hören, den die Musiker eingespielt haben - mal als Duo, aber auch sechs, sieben Bläser gemeinsam. „Das ist eine Initiative, die aus dem Orchester kommt“, so der LSO-Intendant. Zu hören seien mehr oder weniger weihnachtliche Weisen.

Aufnahmen im Kulturhaus Böhlen

Die Musikvideos wurden im Kulturhaus Böhlen, aber auch in Wohnungen aufgenommen. Produziert wird der Weihnachtskalender von Bernd Nörenberg. Der LSO-Soloklarinettist hatte die Idee dazu.

Bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr hatten sich die Musiker virtuell aus der Isolation gemeldet. Damals wurde ein Video mit dem berühmten Cacan aus „Orpheus in der Unterwelt“ von Jaques Offenbach eingespielt.

Von Nikos Natsidis