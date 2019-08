Böhlen

Der Start in die neue Spielsaison könnte für das Leipziger Symphonieorchester (LSO) nicht ungewöhnlicher sein. Denn statt Konzerte im Landkreis zu geben, zieht es das Ensemble zum Auftakt nach Ungarn. 30 Musiker sind von Sonnabend bis Dienstag in Sopron, einer 60.000-Einwohnerstadt nahe des Neusiedler Sees und etwa 60 Kilometer von Wien gelegen. Und eben dort wartet ein denkwürdiges Konzert auf die Musiker.

In Sopron wurde vor genau 30 Jahren Geschichte geschrieben. Die Stadt liegt im Grenzgebiet zwischen Österreich und Ungarn und nimmt durch ein Ereignis eine herausragende Rolle bei der Grenzöffnung 1989 ein. Am 19. August 1989 hatte die Paneuropa-Union (die älteste noch bestehende europäische Einigungsbewegung) zum Paneuropäischen Picknick aufgerufen.

700 DDR-Bürger verließen 1989 ihr Land über Ungarn beim Paneuropäischen Picknick

Während dieser Friedensdemonstration wurde mit Zustimmung ungarischer und österreichischer Behörden ein Grenztor symbolisch für drei Stunden geöffnet. Fast 700 DDR-Bürger nutzten diese Chance zur Flucht in den Westen.

Anlässlich des 30. Jahrestags kommt nicht nur Bundeskanzlerin Angelika Merkel nach Sopron, um den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán zu treffen. Auch das LSO reist an, um am Montag im Felsentheater Fertörákos gemeinsam mit dem dortigen Franz-Liszt-Symphonieorchester zu gastieren und damit den Festakt zu gestalten.

Dass dem LSO die Ehre zuteil wird, sich an dem Tag zu präsentieren, hat das Orchester sowohl seinem Ruf als auch der CDU-Bundestagsabgeordneten Katharina Landgraf zu verdanken, die nicht nur Kontakte nach Ungarn pflegt, sondern auch Mitglied im LSO-Kuratorium ist.

LSO spielt mit Franz-Liszt-Symphonieorchester zusammen

„Für uns wird die Konzertreise ausgesprochen spannend“, sagt LSO-Geschäftsführer Hans-Ulrich Zschoch. Nicht nur der Anlass des Konzertes sei denkwürdig, sondern auch die Tatsache, dass das LSO erstmals mit einem hochkarätigen Orchester zusammenspielt. „Das Franz-Liszt-Symphonieorchester ist ein Liebhaberorchester, das auf außergewöhnlich hohem Niveau spielt“, machte Zschoch vor Reiseantritt deutlich.

Neujahrskonzert mit dem Leipziger Symphonie Orchester im Kulturkino Zwenkau. Quelle: Kempner

Drei Werke stehen am Montag auf dem Programm des Festaktes: die Ouvertüren-Phantasie „Grenzdurchbruch 1989“, die der ungarische Komponist Sándor Szokolay anlässlich des 20. Jahrestags des Paneuropäischen Picknicks geschrieben hatte, das Konzert für Violine und Orchester in D-Dur von Johannes Brahms sowie „Les Préludes“ von Franz Liszt. Die entsprechenden Noten waren bereits vor der Sommerpause ausgetauscht worden.

Dirigenten Péter Kóczán war zu Besuch in Böhlen

Am morgigen Sonntag kommen beide Orchester erstmals zusammen, um gemeinsam zu proben. Den Dirigenten Péter Kóczán haben die Musiker vom LSO aber schon jetzt kennen gelernt. Er war am Freitag einen Tag in Böhlen, um im Kulturhaus mit dem Ensemble zu proben. Schon nach den ersten Takten war er zufrieden. „Das LSO ist sehr gut vorbereitet.

Die Musiker sind Profis, sie wissen, was zu tun ist“, sagte er in fließender deutscher Sprache. Kóczán dirigiert seit fünf Jahren das Franz-Liszt-Symphonieorchester in Sopron und freut sich sehr über das Angebot, gemeinsam mit den LSO zu konzertieren. „Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich das Projekt betreuen darf“, sagte er.

Etwa 60 Musiker werden am Montag das Konzert bestreiten, mehr als 1000 Besucher könnten kommen, so viele Gäste fasst das Felsentheater. Neben dem Konzert gehören auch Festreden zum Programm. Eine davon hält Landgraf selbst, eine weitere Volkmar Wenzel, der Leiter der deutschen Botschaft in Budapest. Außerdem spricht der Stadtrat Ciprián Farkas aus Sopron.

Von Julia Tonne