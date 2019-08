Böhlen

Eine solche Spielstätte hat das Leipziger Symphonierorchester (LSO) nicht alle Tage vor sich. Eine sehr gute Akustik, ein faszinierender Anblick: Das Felsentheater Fertörákos am Neusiedler See in Ungarn bildet die Kulisse für das Festkonzert, das das LSO am Montagabend zusammen mit dem Franz-Liszt-Symphonieorchester aus Sopron gibt. Anlass für das Konzert tief unter der Erde ist der 30. Jahrestag des Paneuropäischen Picknicks, das am 19. August 1989 rund 700 DDR-Bürgern die Flucht in den Western ermöglichte.

Zur Galerie Anlässlich des Jahrestags des Paneuropäischen Picknicks spielt das Leipziger Symphonieorchesters an einem ganz besonderen Ort, im Felsentheater Fertörákos.

Dirigent Salamon Kamp hinterlässt Eindruck bei den Musikern

Doch nicht nur das Felsentheater, ein riesiger Palast inmitten von Jahrmillionen altem Kalkgestein im Inneren eines Steinbruchs und ausgestattet mit moderner Bühnentechnik, sorgt bei den Musikern aus Böhlen dieser Tage für unvergessliche Eindrücke, auch der Dirigent Salamon Kamp wird wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

„Er ist wirklich grandios“, bringt es Trompeter Carsten Schirm während der Proben im Felsentheater auf den Punkt. Kamp kenne nicht nur die drei zu spielenden Stücke in- und auswendig, er strahle auch eine unglaubliche Ruhe aus. „Und das ist wichtig, wenn man aufgeregte Musiker vor sich hat.“

Dirigent Salamon Kamp hinterlässt bei den Böhlener Musikern einen unvergesslichen Eindruck. Quelle: Julia Tonne

Musik verbindet LSO und ungarisches Orchester

Schirm und seine Kollegen und Kolleginnen fühlen sich in Ungarn rundum wohl. „Die ungarischen Musiker sind ausgesprochen nett und spielen fantastisch. Musik verbindet, da braucht man dann auch keinen Dolmetscher“, sagt Schirm. Das Kompliment gibt die Harfenistin Zsusanna Aba-Nagy gern zurück. Die gebürtige Ungarin, die mittlerweile in Wien lebt und arbeitet und zudem des Öfteren mit dem Franz-Liszt-Symphonieorchester spielt, fühlt sich in der rund 60 Mann starken Truppe gut aufgehoben. „Und wenn dann noch die Werke an diesem beeindruckenden Ort erklingen, bekommen auch wir Gänsehaut.“

Das Felsentheater nahe Sopron ist eine mehr als ungewöhnliche Spielstätte. Der Konzertsaal liegt tief unter der Erde in einem Steinbruch. Quelle: Julia Tonne

Festkonzert erinnert an das Paneuropäische Picknick

Am Abend wird mit dem Festkonzert an das Paneuropäische Picknick erinnert, bei dem vor genau 30 Jahren die Grenze zwischen Österreich und Ungarn für drei Stunden geöffnet wurde. Mit dabei ist die CDU-Landtagsabgeordnete Katharina Landgraf, der Leiter der deutschen Botschaft in Budapest, Volmar Wenzel, sowie der Soproner Stadtrat Ciprían Farkas.

Danach folgt ein etwa einstündiges Konzert, das in seiner Zusammensetzung Deutschland und Ungarn auch musikalisch verbindet. Zu hören sein werden das Konzert für Violine und Orchester in D-Dur von Johannes Brahms und Les Préludes des ungarischen Komponisten Franz Liszt. Außerdem spielen die beiden Orchester die Ouvertüren-Phantasie „Grenzdurchbruch 1989“ von Sándor Szokolay. Dieser hatte das Stück anlässlich des 20. Jahrestags des Paneuropäischen Picknicks geschrieben.

Von Julia Tonne