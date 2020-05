Leipziger Symphonieorchester spielt vor Bornaer Pflegeheimen das Steigerlied

Borna

Das Steigerlied geht immer in und um Borna. Das gilt auch für die „Opi-Air-Konzerte“ der Blechbläser des Leipziger Symphonieorchesters (LSO). Für die Musiker, Corona-bedingt im Home-Office, eine willkommene Möglichkeit, wenigsten hin und wieder zusammenzuspielen. Das LSO ist seit Monatsbeginn in Kurzarbeit.

Kurzarbeit für die Orchestermusiker

Eine nahezu logische Folge der Zwangspause, in der sich das LSO seit Wochen befindet. „Das ist fast wie ein Berufsverbot“, sagt LSO-Geschäftsführer Hans-Ulrich Zschoch. Weil aber der Kulturraum seine Zahlungen an das LSO reduziert, erhalten die Musiker weniger Geld. Basis dafür ist der Tarifvertrag für Kulturorchester, der jetzt für die Zeit von Covid-19 modifiziert wurde. Für die LSO-Musiker bedeutet das unter dem Strich aber, dass sie auf mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen 60 beziehungsweise 67 Prozent des Nettoeinkommens kommen, die es üblicherweise bei 100 Prozent Kurzarbeit gibt.

Volkslieder und populäre Stücke

Die Blechbläser waren bereits mehrfach vor Pflege- und Seniorenheimen mit ihren Instrumenten im Einsatz, zur Begeisterung der Bewohner. Zu hören gab es Volkslieder und populäre Stücke. „Die Volkssolidarität hatte angefragt“, sagt LSO-Geschäftsführer Zschoch. Deshalb spielte das LSO-Brass-Ensemble bereits vor den Heimen am Bornaer Dinterplatz und in der Bergmannstraße, aber auch schon in Böhlen und Rötha – selbstverständlich mit dem nötigen Abstand, wie er in Corona-Zeiten geboten ist.

Weitere Auftritte geplant

Für die Musiker, die sich derzeit allein in Form halten müssen, mehr als nur eine Abwechslung. Schließlich sind sie Orchestermitglieder, und da gehört das regelmäßige gemeinsame Spiel quasi lebensnotwendigerweise dazu. Deshalb soll es weitere Auftritte der Blechbläser geben.

Hoffnung auf den Spätsommer

Schließlich hofft das LSO-Management, dass es im Spätsommer ganz normal und damit wie geplant weitergehen kann. So sollen die Musiker am 22. August in der Bornaer Stadtkirche unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Jens Staude spielen, bevor dann am 31. August das traditionelle Open-Air-Konzert am Schmetterling in Bad Lausick ansteht.

Von Nikos Natsidis