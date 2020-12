Leipziger Tafel beschert 25 Kinder in Borna

Borna

Am Montag ist Bescherung in Borna. In der Ausgabestelle der Leipziger Tafel in der Altenburger Straße. Dort erhalten 25 Kinder von anspruchsberechtigen Tafelkunden ein Weihnachtsgeschenk. Am Dienstag werden dann hier zum letzten Mal in diesem Jahr Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben. Anschließend ist die Ausgabestelle bis zum 4. Januar geschlossen.

Ausreichend Lebensmittelspenden

Trotz Corona erhält die Tafel ausreichend Lebensmittel, Spenden von Supermärkten, die Speisen und auch Getränke abgeben, die sie angesichts des nahenden Mindesthaltbarkeitsdatums nicht mehr gut verkaufen können. Dass Pandemieverhältnisse herrschen, ist aber auch an der Ausgabestelle in Borna nicht zu übersehen.

Ohne Mundschutz kein Reinkommen

Nach der Schließung während der ersten Corona-Welle hatte die Tafel ihren Betrieb Ende April in Borna wieder aufgenommen. Seither gilt Mundschutzpflicht, „wer keinen hat, kommt bei uns nicht rein“, macht Werner Wehmer, Geschäftsführer des Vereins "Leipziger Tafel", klar. Und wer partout keine Maske tragen will, weil er oder sie es – vorgeblich – nicht kann, „der darf bei uns ohne entsprechendes Attest nicht aufs Gelände“. Immerhin: Corona-Fälle gab es unter den Mitarbeitern bisher noch nicht.

Pakete für kleine Empfänger

Die haben am Montagvormittag einen besonderen Einsatz. Sie geben Geschenke aus – an 25 Mädchen und Jungen, deren Eltern ihre Sprösslinge dafür im November bei der Tafel angemeldet haben. Paten machen es möglich, dass die Wunschzettel der Kinder gewissermaßen abgearbeitet wurden und nun Geschenke im Wert von 25 bis 30 Euro ausgegeben werden können, verpackt und mit dem Namen des kleinen Empfängers.

Weihnachtsfeier fällt dieses Jahr aus

In anderen Jahren wurden die Kinder dazu in die Hauptstelle der Tafel in der Leipziger Jordanstraße zu einer Weihnachtsfeier mit Bratwurst, Kinderschminken und buntem Programm eingeladen, was in Zeiten von Covid-19 natürlich nicht funktioniert. Stattdessen werden jetzt in sämtlichen Tafel-Ausgabestellen in und um Leipzig Geschenke an insgesamt 400 Kinder verteilt.

Von Nikos Natsidis