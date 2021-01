Leiterin Andrea Galozi verlässt den Pegauer Hort

Pegau

Der Jahreswechsel hat eine Änderung an der Spitze des Pegauer Hortes mit sich gebracht. Den Posten als Leiterin hat Andrea Galozi an die bisherige Stellvertreterin Franziska Hulka übergeben, teilt die Volkssolidarität, Kreisverband Borna, als Betreiber der Einrichtung mit. Die langjährige Chefin ist umgezogen und nimmt an ihrem neuen Lebensmittelpunkt eine andere Beschäftigung auf.

Galozi wird nach 15 Jahren im Hort die Leiterin

Galozi hatte als Erzieherin beim Hort in der Elsterstadt, damals am Schützenplatz, im Januar 1982 angefangen. Mitte 1997 übernahm sie die Leitung, wobei es damals eine Kapazität von 75 Betreuungsplätzen gab. Ein halbes Jahr später wurde die Volkssolidarität Träger des Hauses, informiert der Verband weiter.

2011 verabschiedet Hortleiterin Andrea Galozi (M.) Rita Buchheim (links daneben) nach fast 40 Jahren als Erzieherin in den Ruhestand. Nach beinahe ebenso langer Zeit verlässt nun die bisherige Chefin die Einrichtung. Quelle: Hartmut Karich

Hochwasser 2013 ist die größte Bewährungsprobe

Unter Galozis Führung habe sich der Hort zu einer bei Kindern und Eltern anerkannten und beliebten Einrichtung entwickelt. Bis 2013 wurde diese auf 150 Plätze für Erst- bis Viertklässler ausgebaut. In dem Jahr kam allerdings mit dem Hochwasser und seinen Folgen eine der größten Herausforderungen für die Chefin, ihr Team, die Eltern und die Stadt. Mit Hilfe vieler Sponsoren wurde der Hort zunächst wieder hergerichtet.

Nach dem Hochwasser 2013 nimmt Hortleiterin Andrea Galozi mit Pegaus Bürgermeister Peter Bringer (r.) einen Spendenscheck des Rotary-Clubs „Leipzig-Alte Börse“, den Axel Bobbe übergibt, für die schwer beschädigte Kindereinrichtung entgegen. Quelle: Thomas Kube

Abschied knapp vier Jahre nach Neubau-Eröffnung

Dann aber entstand ein Ersatzbau gegenüber der Schule, der im Februar 2017 eingeweiht wurde. Inzwischen ist die Kapazität auf 186 Plätze erhöht worden. Nun dankt die Volkssolidarität Andrea Galozi für 39 Jahre Engagement für die Kinder.

