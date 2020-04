Leitungen in Trages verlegt – aber kein Geld für Straßenbelag

Kitzscher/Trages

Im Ortsteil Trages der Stadt Kitzscher wird der Dorfteich jetzt wieder gefüllt. Zuvor war er entschlammt worden. Die kleine Insel im Teich ist an eine andere Stelle versetzt worden. Der markante Fisch, eine Arbeit des Tragesers Leopold Kasper, springt weiterhin über dem Wasser.

Die Sanierung des Teiches war Teil der Bauarbeiten zum Anschluss des Ortes an die öffentliche Kanalisation durch den Abwasserzweckverband (AZV) Espenhain. Wobei der Teich und der Neubau der Straßen Sache der Stadt war.

Die Straßen im ersten Bauabschnitt sind jetzt fertig. Dazu gehören An der Kirche, Am Teich und die nördliche Rohrbacher Straße. Hier haben der AZV und die Stadt den Tief- und Straßenbau gemeinsam beauftragt.

Bauabnahme erst nach Ostern

Bei einer Begehung in dieser Woche, sagte Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) der LVZ, seien noch einige Mängel festgestellt worden, die durch das Bauunternehmen behoben werden müssten. Die endgültige Bauabnahme solle gemeinsam mit dem AZV erst nach Ostern erfolgen.

Der Dorfteich wird jetzt befüllt. Quelle: André Neumann

Befahren können Anlieger auch den zweiten Bauabschnitt mit der südlichen Rohrbacher Straße und der Alten Straße wieder. Das, sagt AZV-Geschäftsführer Sven Lindstedt, sei auch während der Bauzeit meistens möglich gewesen. Der Unterschied zum ersten Bauabschnitt ist: Die Stadt war nicht mit im Boot, weil sie für ihren Teil der Leistungen keine Fördermittel hatte.

Deswegen sind hier zwar die neuen Leitungen und Hausanschlüsse verlegt und die Gräben verschlossen worden, aber die Straßen wurden nicht gebaut. Weil Kitzscher aber davon ausgeht, die Straßen bald bauen zu können, sind sich die Stadt und der AZV darüber einig, dass zwischendurch keine provisorische Asphaltdecke gebaut werden soll.

Vorerst nur befahrbare Schotterdecke

„Das wäre unsinnig, wenn die in einem halben Jahr wieder runter müsste“, sagt Lindstedt. Der AZV sei zwar verpflichtet, die Straße wieder zu verschließen, das werde aber voraussichtlich mit einer befahrbaren Schotterdecke geschehen. Dazu müssten zwischen Stadt Verband und Baufirma noch Details abgestimmt werden, unter anderem zu Fragen der Gewährleistung durch die Baufirma.

Neue Straßen rund um den Lindenplatz in Trages. Quelle: André Neumann

Wie lange dieser Zustand dann andauern wird, ist noch nicht sicher. Bürgermeister Schramm rechnet zwar fest mit einer Fördermittelzusage, will sich aber noch nicht festlegen, ob Straßen und Gehwege noch in diesem oder erst im nächsten Jahr gebaut werden können.

Neue Abwasseranlagen können genutzt werden

Unabhängig davon, sagt Lindstedt, könnten die neuen Abwasseranlagen nach erfolgter Bauabnahme aber genutzt werden. Die Grundstückseigentümer bekämen danach eine Aufforderung, ihre Abwässer innerhalb eines halben Jahres in das neue Ortsnetz einzuleiten.

Offen ist noch was mit dem dritten Bauabschnitt, mit der Neuen Mölbiser Straße wird. Hier ist der Landkreis Eigentümer der Straße, der hat aber derzeit nicht die nötigen Mittel, um mit dem AZV gemeinsam zu bauen. Der wiederum ist in der Pflicht, den Anschluss von Trages an das öffentliche Netz in diesem Jahr abzuschließen.

Getrennten Bau in der Kreisstraße will niemand

Die ungünstigste Situation beschreibt Sven Lindstedt so: Der AZV verlegt eine neue Schmutzwasserleitung und schließt die Straße provisorisch. Irgendwann später lässt der Landkreis die Straße wieder aufreißen, um eine Regenwasserleitung zu verlegen und die Straße zu bauen. Das wolle niemand.

Deswegen würden sich der AZV und der Landkreis jetzt mit einer gemeinsamen Stellungnahme an die Landesdirektion wenden: Entweder, so die Forderung, sollte der Kreis gleich mit den erforderlichen Finanzen ausgestattet werden. Oder dem AZV sollte für den endgültigen Abwasseranschluss von Trages noch Aufschub gewährt werden.

