Lenk oder Zetzsche: Wer wird neuer Bürgermeister in Regis?

Regis-Breitingen

Nun muss die Entscheidung fallen. Am Sonntag klärt sich, wer in den nächsten sieben Jahren der Anführer, die Lokomotive von Regis-Breitingen sein soll. Im zweiten Durchgang zur Bürgermeisterwahl stellen sich zwei Kandidaten dem Votum. Amtsinhaber Wolfram Lenk ( Die Linke) strebt die zweite Periode im Rathaus an, Herausforderer Jörg Zetzsche (Freie Wähler) will ihn vom Chefposten verdrängen.

Der erste Anlauf am 19. Januar hatte keinem der da noch drei Bewerber die nötige absolute Mehrheit – über die Hälfte der Stimmen – gebracht. Jetzt gewinnt, wer den anderen übertrumpft. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Erster Durchgang mit Bewerber-Trio ohne Entscheidung

Die Konstellation mit einem Trio war besonders spannend, weil kaum ein eindeutiger Favorit auszumachen gewesen war. Vor knapp zwei Wochen hatte Lenk 40,67 Prozent der Wähler auf seiner Seite gehabt. Zetzsche war auf 32,93 Prozent gekommen. Der dritte Kandidat, Karsten Jockisch ( CDU), hatte sich mit 26,4 Prozent begnügen müssen. Nachdem er sich zunächst kämpferisch für den neuerlichen Wahlgang gegeben hatte, verzichtete er ein paar Tage später auf seine weitere Teilnahme.

Wählervereinigungen und CDU unterstützen Zetzsche

Was das verbliebene Duell noch spannender macht: Jockisch spricht sich klar für Zetzsche aus, unterstützt ihn mit der CDU im Wahlkampf. „Gemeinsam für einen Wechsel in Regis-Breitingen! Am 2.2. Ihre Stimme für Jörg Zetzsche“, steht auf einem in dieser Woche verbreiteten Werbeblatt unter einem Foto der beiden. Die Rückseite offenbart, dass nun auch die im Stadtrat vertretenen Wählervereinigungen „Bürger für Hagenest, Ramsdorf, Wildenhain“ (HRW) und Siedler ihre Wahlempfehlung für den Mann der Freien Wähler verkünden.

Unter der Überschrift „Warum Regis-Breitingen und seinen Ortsteile einen neuen Bürgermeister braucht“ sind dort fünf Punkte aufgeführt. Unter anderem werden eine bessere Arbeit im Rathaus, mehr Durchsetzungsvermögen und das Erkennen und Anpacken von Aufgaben verlangt. Ihre abschließende Forderung: „Gehen Sie bitte wählen! Nichtwähler bringen keine Zähler!“

Jörg Zetzsche (r.) von den Freien Wähler wird für den zweiten Durchgang der Bürgermeisterwahl in Regis-Breitingen von Ex-CDU-Bewerber Karsten Jockisch(l.) und den beiden anderen Wählervereinigungen unterstützt. Quelle: Olaf Krenz (Repro)

Lenk verweist auf Erfolge und gemeinsames Wirken

Eine neue Faltwerbung hat ebenso Wolfram Lenk in die Hausbriefkästen verteilen lassen. In den Ortsteilen sind nun auch Großplakate aufgestellt, wie es sie in der Kernstadt schon gab. Erneut bittet er unter dem Motto „Inhalt vor Show – bodenständig, sachkundig, einer von uns“ um die Stimmen der Wähler. Er will mit allen an einem Strang ziehen und gemeinsam die Zukunft der Stadt und ihrer Ortsteile sichern.

Kritik an Wahlwerbung Kritik an den Großwahlplakaten zur Bürgermeisterwahl in Regis-Breitingen hat Stadtrat Andreas Schwarz (Bürger für HRW) geäußert. Da stelle sich doch die Frage nach der Sinnhaftigkeit, nach den dafür verschwendeten finanziellen Aufwendungen. „Wir kennen uns alle im Städtchen und den Dörfern. Warum muss ich da solche Kuchenbretter aufstellen?“ Für eine Kommunalwahl sei das übertrieben. Falls das die Kandidaten selbst zahlen – „Hut ab“. Er glaube eher, dass das die Parteien tragen. Das Geld könne aber besser eingesetzt werden, zumal Regis-Breitingen keins hat. „Das kann man dem Bürger nicht verkaufen.“

Zudem verweist er auf die 2017 eingeweihte Kindertagesstätte und den Erhalt von Bibliothek und Freibad; wobei für Letzteres an einem „zukunftsfähigen Konzept“ inklusive Sanierung des Planschbeckens gearbeitet wird. Als wichtigstes Projekt sieht Lenk den Neubau einer zweizügigen Oberschule an. Aus deren altem Gebäude will er ein Haus der Generationen entwickeln.

Die neue Werbung von Wolfram Lenk (Die Linke) für den zweiten Durchgang der Bürgermeisterwahl in Regis-Breitingen.

Zehn Stunden Bürgermeisterwahl in Regis-Breitingen

Am Sonntag sind die vier Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Knapp 3300 Menschen dürfen über den neuen Bürgermeister mitentscheiden. Im ersten Anlauf lag die Wahlbeteiligung, inklusive Briefwähler, bei 53,46 Prozent. Die Kandidaten rufen zu einer größeren Mitwirkung auf. Gleich nach Schließung der Wahllokale erfolgt dort die öffentliche Auszählung der Stimmzettel. Zuletzt konnte Annett Steiniger, Vorsitzende des Wahlausschusses der Stadt, bereits nach rund einer halbe Stunde das Ergebnis vermeldet.

Wahlbezirke und Wahllokale bei der Bürgermeisterwahl 2020 in Regis-Breitingen Wahlbezirk 1: Ortsgebiet Regis mit den Straßen Am Freibad, Am Markt, An der Pleiße, Auenstraße, August-Bebel-Straße, Bergmannsring, Bornaer Straße, Deutzener Straße, Goethestraße, Kirchstraße, Mühlenstraße, Querstraße, Rathausstraße, Schulstraße, Teichstraße, Weststraße – Wahllokal Oberschule. Wahlbezirk 2: Ortsgebiet Breitingen mit den Straßen Am Schäferbrunnen, An der Schäferei, Bachstraße, Bahnhofstraße, Forststraße, Gartenweg, Heinrich-Pestalozzi-Straße, Karl-Liebknecht-Straße, Rudolf-Breitscheid-Straße, Schillerstraße, Straße des Friedens, Thomas-Müntzer-Straße, Werkstraße – Wahllokal Stadtbibliothek, Veranstaltungszimmer. Wahlbezirk 3: Ortsgebiet Neubau mit den Straßen Am Stadion, Am Wäldchen, An der Kippe, Florian-Geyer-Straße, Siedlungsweg, Straße der Deutschen Einheit, Straße des Fortschritts – Wahllokal Sporthalle am Stadion, Schulungsraum (als einziges barrierefrei). Wahlbezirk 4: Ortsteile Ramsdorf, Wildenhain und Hagenest – Wahllokal Bauhof Ramsdorf.

