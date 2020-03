Lernen in Corona-Zeiten: Überlastete Server, ratlose Schüler

Landkreis Leipzig

Zugangsdaten, die nicht funktionieren, Wartezeiten, weil die Seiten nicht aufzurufen sind: Etliche Schüler stehen derzeit vor der Herausforderung, auf digitale Lernplattformen zurückzugreifen, die dem Ansturm zuweilen nicht gewachsen sind. Eine einheitliche Regelung für die Schulen des Freistaates gibt es nicht, und so arbeitet jede Schule nach individuellen Regelungen. Allerdings gibt es nicht einmal für jede einzelne Schule einen einheitlichen Fahrplan. So überlassen es die Schulleitungen zuweilen den Lehrern selbst, ob diese mit einer Plattform arbeiten oder Aufgaben-Mails verschicken.

Und eben das stellt Schüler – und auch Eltern, die dieser Tage nicht nur ihre Arbeit schaffen müssen, sondern auch noch im Nebenberuf Lehrer sind – vor einige Herausforderungen. Beispiel: Rudolf-Hildebrand-Gymnasium in Markkleeberg. Hier ist es an der Tagesordnung, dass die Schüler täglich mehrere digitale Kanäle aufrufen müssen: den E-Mail-Verteiler (in den kleinen Klassen noch über die Accounts der Eltern) und die sächsische Lernplattform LernSax. Während zweiteres teilweise noch immer nicht mit Aufgaben gefüttert worden ist und die Serverkapazitäten begrenzt sind, ist ersteres jeden Tag zu kontrollieren. Denn einen Plan mit allen Aufgaben aller Fächer gibt es nicht, vielmehr trudelt alles einzeln ein.

Grundschüler in Borna Nord haben virtuelles Klassenzimmer

Eine bessere – weil übersichtliche – Regelung hat die Grundschule Borna Nord gefunden. Hier verschicken die Klassenlehrer eine Mail, in der alle Aufgaben für jedes Fach für jeweils eine Woche zu finden sind. Zusätzlich gibt es unter anderem für die vierten Klassen ein virtuelles Klassenzimmer, das von der Klassenlehrerin eingerichtet worden ist.

Groitzscher Schüler arbeiten mit Homepage des Gymnasiums

Eine andere Lösung für den digitalen Unterricht ist für viele Schulen die eigene Homepage. So hat beispielsweise das Wiprecht-Gymnasium in Groitzsch eine einfache, aber effektive Plattform auf der eigenen Seite geschaffen, einst aufgebaut von einem Schüler als „Besondere Lernleistung“. „Für jede einzelne Klasse tragen die Lehrer ihre Aufgaben in einen Kalender ein“, erklärt Schulleiter Uwe Großkopf. Da sieht die 5a, dass bis Freitag Geographie-Aufgaben im Lehrbuch erledigt sein sollten, Klasse 9b muss Chemieaufgaben fertigstellen.

Aufgaben für Schüler des Wiprecht-Gymnasiums Quelle: Screenshot Wiprecht-Gymnasium

Diese Aufbereitung habe vor allem den großen Vorteil, den Kindern und Jugendlichen eine Tages-Struktur an die Hand zu geben. „Den fünften und sechsten Klassen helfen wir dadurch, sich selbst zu organisieren.“ Die Lehrer, betont Großkopf, seien tagsüber per Telefon und per Mail erreichbar, sie könnten sofort auf Nachfragen reagieren.

Nutzerzahlen von LernSax haben sich in einer Woche verdreifacht

Viele andere Schulen im Freistaat setzen auf LernSax, eine vom sächsischen Kultusministerium zur Verfügung gestellte Plattform. Seit der Schließung sämtlicher Schulen tummeln sich hier unzählige Schüler. „Die Nutzerzahlen von LernSax haben sich innerhalb einer Woche mehr als verdreifacht, von rund 100.000 auf 308.000. Insgesamt nutzen nun 1230 Schulen diese Plattform“, erklärt Kultusminister Christian Piwarz.

Allerdings bringt das erhebliche Serverprobleme mit sich, tagsüber ist die Seite nur selten stabil. „Die Server stemmen derzeit das rund 100-Fache der bisher benötigten Leistung“, betont Susann Meerheim vom Kultusministerium. Weshalb nun am Wochenenden die Kapazitäten erhöht werden, wie Piwarz sagt. Das gehe jedoch mit einer vorübergehenden Nicht-Erreichbarkeit einher. „Aufgrund der Arbeiten am System wird die Plattform voraussichtlich am Freitag und über das Wochenende zeitweise nicht erreichbar sein“, macht der Kultusminister deutlich.

Die Server arbeiten in diesen Tagen am Limit. Um dem Ansturm gewachsen zu sein, wird LernSax am Wochenende überarbeitet. Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Geithains Gymnasium hofft auf Nachbesserung bei Plattform

Kristina Neumann, die Schulleiterin des Internationalen Gymnasiums Geithain, hofft sehr, dass das System bald reibungslos funktioniert. „Für uns ist LernSax die bevorzugte Möglichkeit des digitalen Lernens, es braucht aber bei diesem Ansturm deutlich mehr Kapazitäten“ macht sie deutlich. Neuland ist die Plattform für sie und ihre Kollegen nicht, „wir arbeiten seit mindestens zwei Jahren schon damit“, sagt sie. Weshalb die Lehrer fit seien und die Plattform auch zu nutzen wüssten. Und für die Schüler – gerade der unteren Klassen, die noch nicht viele Erfahrungen damit haben – gebe es auf der Schul-Homepage eine kurze Einweisung, wie die Plattform funktioniere.

Von Julia Tonne