Lese-Bar in Zedtlitz von Vandalen zerstört

Die Idee ist recht einfach, aber in jedem Fall gut. Wandern, Spaziergängern und Pedalrittern, die rasten, etwas anzubieten. Nichts zu essen, sondern geistige Nahrung, dachten sich Pia Desenik und Karl-Heinz Jänsch aus Zedtlitz. Und so stellten sie an einer Bank Am Weinberg in Zedtlitz eine Bücherkiste auf. Gefüllt aus eigenen Beständen und zur Selbstbedienung für jedermann. Das allerdings passt offenkundig nicht jedem, wie Pia Desenik jetzt feststellen musste. Vandalen haben die Kiste beschädigt.

Die zerstörte Lese-Bar in Zedtlitz. Quelle: privat

„Dabei haben die Leute das toll gefunden“, sagt die engagierte Frau, die sich im Zweifel mit Kritik auch mal direkt an die Bundeskanzlerin wendet. Deshalb ist es für sie und Karl-Heinz Jänsch unverständlich, dass da jemand zum Vandalen geworden ist. In der Kiste, eine Art „Lese-Bar“, wie es Pia Desenik nennt, befinden sich Bücher über die Natur oder auch Kinderliteratur. Sie wurde vor einigen Wochen aufgestellt. Die Bücher stammen aus der umfangreichen Bibliothek von Pia Desenik und Karl-Heinz Jänsch, die so an die 3000 Bände umfasst. Deshalb hätten beide auch kein Problem damit, wenn jemand mal ein Buch mitnimmt, um es später wiederzubringen. Oder auch ein eigenes Buch in die Lesbar zur allgemeinen Verwendung stellt.

Die Lese-Bar Zedtlitz, als sie noch nicht zerstört war. Quelle: privat

Das soll auch in Zukunft möglich sein. Karl-Heinz Jänsch und Pia Deseink haben eine neue Bücherkliste besorgt, um ihre kleine literarische Offerte zu erneuern. Es gibt also eine neue Lese-Bar, und das ist ein Angebot, das sich auch in Corona-Zeiten aufrechterhalten lässt. Die Bank neben der Lese-Bar ist jedenfalls nicht zu klein. „Darauf“, sagt Pia Desenik, „ist genügend Platz, um ausreichend Abstand zu halten.“

Karl-HeinzJänsch und Pia Desenik Quelle: Nikos Natsidis

Von Nikos Natsidis